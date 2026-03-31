¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en la Fórmula 1 tras el GP de Japón?

Este fin de semana se llevó a cabo la tercera carrera correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma en donde el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, tuvo acción con Cadillac. Ahora bien, ¿cuándo volverá el tapatío a la pista después de lo ocurrido en el GP de Japón?

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El inicio de temporada ha sido realmente contrastante para Cadillac, escudería que está haciendo su debut en la Fórmula 1. Y es que, si bien no ha sumado unidades de la mano de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, también es un hecho que, a diferencia de otras constructoras, ha mostrado cierta evolución con el paso de las carreras.

¿Cuándo es el próximo GP de la Fórmula 1 2026?

En teoría, el calendario de la Fórmula 1 en su año 2026 marca que la próxima carrera sería el Gran Premio de Bahréin, uno de los más importantes en la historia reciente para este deporte. Posteriormente, la F1 se trasladaría a Arabia Saudita para sumar una carrera más.

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No obstante, vale decir que en los últimos días la Fórmula 1 canceló ambas carreras debido a los problemas económicos, políticos y sociales que se viven de aquel lado del planeta, lo cual impedirá a los pilotos concentrarse de forma completa en lo que hagan en los circuitos antes establecidos.

Ante ello, la F1 tendrá un descanso obligatorio de poco más de un mes, por lo que Checo Pérez y compañía volverán el domingo 3 de mayo para formar parte del Gran Premio de Miami, el primero que se realiza en el continente americano. La carrera comenzará en punto de las 14:00 horas, tiempo centro de México.

¿Por qué Checo Pérez ya es un piloto histórico en la Fórmula 1?

Si se cuenta la campaña actual, Checo Pérez habrá sumado un total de 15 temporadas dentro de la Fórmula 1 desde su debut en 2011, lo cual hace del mexicano uno de los pilotos con más temporadas en la historia de este deporte formando parte del top 12 histórico en este ámbito.