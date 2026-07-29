Checo Pérez en el GP de Países Bajos; ¿cuándo y a qué hora será la carrera?

La mitad de la temporada finalmente ha llegado y, tristemente para su causa, Cadillac, escudería que está haciendo su debut en la Fórmula 1, sigue sin sumar unidades de la mano de Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos que se han quedado cerca de esta situación.

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El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha sido el más cercano a sumar sus primeras unidades con Cadillac, aunque es una realidad que en sus últimas carreras no ha estado fino. Ante esta situación, es preciso mencionar todos los detalles respecto al GP de Países Bajos.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Países Bajos?

Lo primero a tener en cuenta es que el Gran Premio de los Países Bajos ronda la mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que ha sido una de las más complicadas de los últimos años gracias a los cambios en el reglamento que este deporte ha tenido en los últimos meses.

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Aún así, debes saber que, luego de un periodo de descanso de prácticamente un mes, el Gran Premio de los Países Bajos se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en punto de las 7 de la mañana, tiempo centro de México, en una carrera en donde Checo Pérez finalmente buscará demostrar de qué está hecho.

¿Qué se espera de Checo Pérez en el GP de Países Bajos?

Tal y como ha sucedido a lo largo de la temporada, la primera gran meta de Checo Pérez es no quedar entre los últimos lugares del siguiente GP de la Fórmula 1, esto entendiendo que el monoplaza que tiene no se compara con otros cuya velocidad y dinamismo están por los cielos.

De completarse este primer escenario, el siguiente gran reto para Sergio y el mismo Valtteri Bottas es sumar sus primeros puntos en la temporada y evitar que Cadillac se quede en el último lugar de la clasificación tal y como se mantiene hasta ahora, incluso debajo de Aston Martin.