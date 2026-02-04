Checo Pérez habla por primera vez sobre la lucha interna con Bottas: ¿quién será No.1 en Cadillac?

Checo Pérez no está vendiendo humo. Tampoco promete milagros. Pero hay algo evidente cada vez que habla de Cadillac: volvió la motivación. A semanas de arrancar la temporada 2026 de Fórmula 1, el mexicano se muestra cómodo, involucrado y, sobre todo, con ganas de competir otra vez al máximo nivel tras su salida forzada de la parrilla en 2025.

El regreso será oficial el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, donde Cadillac hará su debut absoluto en la categoría. Y Checo no estará solo. En el otro lado del garaje estará Valtteri Bottas, con quien formará una de las duplas más experimentadas de toda la parrilla.

Entre ambos suman 527 Grandes Premios, 16 victorias, 106 podios y tres subcampeonatos del mundo. Números que pesan y que, según el propio Checo, no son un detalle menor.

Checo Pérez visita México para su nueva aventura con Cadillac | Los Protagonistas

Lo que dijo Checo sobre la competencia interna con Valtteri Bottas

“Creo que será una competencia interna muy buena, porque Valtteri es uno de los pilotos más exitosos que hay hoy en día en la Fórmula 1”, dijo el mexicano.Checo sabe que Cadillac parte desde atrás. Es un equipo nuevo, un auto nuevo y muchas incógnitas. Pero justo ahí ve una oportunidad.

“Especialmente con un auto que no sabemos qué tan competitivo vaya a ser. Tenerlo ahí al lado va a ser una fuerza que me va a estar empujando constantemente a dar lo mejor de mí”, agregó. No habla de presión tóxica, sino de exigencia sana que ayudará a ambos a dar lo mejor de sí mismos.

El contraste con Red Bull y un ambiente que sí arropa

Cadillac representa algo más profundo para Pérez. Es una especie de borrón y cuenta nueva tras un cierre doloroso con Red Bull en 2024. Y eso se nota en la forma en la que describe el día a día.

“Es un equipo que me escucha muchísimo, un equipo que me recibió con los brazos abiertos y que, la verdad, desde el día uno me mostró que quería que fuera parte de este proyecto”, aseguró. No es un comentario menor viniendo de alguien que pasó años en estructuras donde la jerarquía era muy rígida, y eso no solo le costó el puesto al tapatío, sino a muchas más personas de la organización de la bebida energética.