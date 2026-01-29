Checo Pérez LUCE MEJOR en la pista y Cadillac POR FIN responde en la Fórmula 1

Checo Pérez volvió a subirse al monoplaza de Cadillac en el Día 4 de los test de Fórmula 1 en Barcelona y, aunque los números todavía no lo colocan entre los grandes, el mensaje es claro: el mexicano ya se siente mejor en su nuevo equipo. Más allá del cronómetro, hay sensaciones, confianza y señales que invitan al optimismo rumbo a la temporada 2026.

Después de dos días de intenso trabajo en el garaje, Cadillac reapareció en pista con Checo Pérez como protagonista de la sesión matutina. El tapatío completó 38 vueltas, una cifra considerable si se compara con las apenas 11 que pudo dar en su primer contacto con el auto. El resultado fue una mejora abismal: pasó de un 1:25.974 a un 1:21.349, casi cinco segundos más rápido.

Sí, Cadillac sigue lejos del ritmo de equipos como Mercedes, que volvió a marcar diferencias con Andrea Kimi Antonelli, pero el enfoque interno es otro. Para Checo Pérez y su ingenieros, el objetivo no era brillar, sino entender el coche, probar configuraciones y comenzar a construir una base sólida.

¿Qué cambió en el Cadillac de Checo Pérez durante el Día 4 de los test F1?

El cambio principal no estuvo en una sola pieza, sino en el equilibrio general del monoplaza. Cadillac ajustó aerodinámica, carga y puesta a punto, permitiendo que Checo Pérez atacara más las curvas y fuera consistente vuelta tras vuelta. Esa constancia es clave en pretemporada y habla de un piloto que ya empieza a confiar en lo que tiene entre manos.

Aunque terminó último entre los cinco pilotos que rodaron, el mexicano dejó claro que el proyecto va paso a paso. En pruebas privadas como estas, el tiempo absoluto importa menos que la dirección del desarrollo, y Cadillac parece haber encontrado una.

Locked in on the journey 💪 pic.twitter.com/YL5pMWV6kf — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 28, 2026

Checo Pérez, Mercedes y la realidad del paddock rumbo a la F1 2026

Mientras Mercedes se muestra “en otro nivel” y McLaren, Ferrari y Racing Bulls confirman su fortaleza, Checo Pérez vive una etapa distinta de su carrera. Lejos de la presión inmediata por podios, el mexicano asume un rol clave: ser el piloto que ayude a construir un equipo desde cero.

La Fórmula 1 2026 será una nueva era y Checo lo sabe. Por eso, cada mejora, cada vuelta extra y cada ajuste en Barcelona cuentan más de lo que muchos imaginan. Cadillac aún no asusta, pero Checo ya se siente mejor, y eso, en la F1, suele ser el primer paso de algo grande.