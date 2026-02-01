El récord que Checo Pérez está a punto de conseguir en la F1 y que ya superó a Ayrton Senna

Sergio ‘Checo’ Pérez sigue haciendo historia en la Fórmula 1 y todo México espera por su debut en la temporada 2026 bajo las órdenes de Cadillac, escudería que tendrá su primera participación en la categoría. Su polémica salida de Red Bull Racing quedó en la historia y, ahora, el piloto mexicano buscará romper un récord que pocos conocían, donde ya superó al histórico corredor brasileño, Ayrton Senna.

Resulta que Checo Pérez está muy cerca de superar a Rubens Barrichello, expiloto brasileño, en mayor cantidad de vueltas realizadas en la historia de los corredores latinoamericanos. Actualmente, el tapatío lleva 15.489 vueltas completadas desde su debut en la categoría y está a 1.142 giros de Barrichello, cifra que podría superar durante la temporada 2026 y que lo colocaría en la cima de este ranking histórico dentro de la F1.

Checo Pérez está cerca de ser el piloto latino con más giros realizados|Crédito: Cadillac F1 Team / X

¿Quién es Rubens Barrichello, dueño del ranking?

Si bien no es reconocido mundialmente, Barrichello es un símbolo dentro de la Fórmula 1. Si bien es cierto que nunca logró obtener un campeonato, entró en la historia de Brasil y de la categoría al ser subcampeón del mundo en 2002 y 2004 en Ferrari, detrás del multicampeón alemán Michael Schumacher.

Sus estadísticas indican que logró 11 victorias, 68 podios y 14 pole positions, mientras que completó 16.631 vueltas, convirtiéndose en el piloto con más giros realizados entre los latinoamericanos en la historia de la competición. No obstante, Checo Pérez podría arrebatarle el récord a Barrichello, coronándose como uno de los pilotos más destacados de la región.

Ellos son los pilotos latinos con más vueltas realizadas en la F1

Rubens Barrichello (Brasil): 16.631 vueltas. Checo Pérez (México): 15.489 vueltas. Felipe Massa (Brasil): 14.852 vueltas. Nelson Piquet (Brasil): 9.873 vueltas. Ayrton Senna (Brasil): 8.219 vueltas. Emmerson Fittipaldi (Brasil): 7.291 vueltas. Carlos Reutemann (Argentina): 6.986 vueltas. Juan Pablo Montoya (Colombia) 4.916 vueltas.

Rubens Barrichello, expiloto de Ferrari

Checo Pérez dio sus sensaciones tras los test de Barcelona

Luego de las pruebas a puertas cerradas que se realizaron en Barcelona, el piloto mexicano evaluó el rendimiento del monoplaza de Cadillac y sacó sus propias conclusiones. “Tuvimos una semana productiva en Barcelona, completando un buen número de vueltas a lo largo de los tres días y recopilando información valiosa”, compartió Pérez.

“Como equipo, estamos empezando a explorar el coche, los ajustes y las direcciones que queremos seguir”, continuó y, finalmente, concluyó: “El objetivo es ganar kilometraje para identificar áreas que podamos desarrollar antes de salir a la pista en condiciones de carrera”.

