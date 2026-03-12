‘Checo’ Pérez asegura que se siente importante en su nueva escudería

Luego de una larga ausencia de las pistas, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez regresó a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac, donde ya corrió su primer Gran Premio, aunque no obtuvieron los resultados esperados, afirma sentirse valorado.

Sergio Pérez se siente valorado en Cadillac

Recordemos que, el mexicano no tuvo la mejor relación con su equipo en RedBull en las últimas temporadas que estuvo con ellos, donde casi no lo tomaban en cuenta, aunque tuviera mejores posibilidades que su compañero. Ahora, Sergio Pérez fue tajante al decir que en Cadillac, sí escuchan su opinión, lo que lo hace sentirse valorado.

‘Checo’ Pérez terminó en el tercer lugar en el GP de China

Creo que definitivamente pude ver cómo se está desarrollando el coche y cómo avanzamos en la misma dirección; siempre ayuda. Siento que definitivamente mis comentarios son mucho más apreciados

¿En qué lugar terminó Sergio Pérez en el Gran Premio de Australia?

El mexicano tuvo un debut bastante complicado en el Gran Premio de Australia, ya que las cosas no salieron de la mejor forma en el Circuito de Albert Park, el primer reto para la escudería del mexicano, era terminar la carrera, sin importar que no sumaran puntos.

Lamentablemente, Valtteri Botttas tuvo problemas con su auto y tuvo que dejar la pista de forma prematura, por su parte, el mexicano logró completar la carrera, llegando en la posición número 16.

¿Cuándo es la próxima carrera de Sergio Pérez?

La segunda fecha del calendario de la Fórmula 1, señala que la próxima parada es en el Gran Premio de China, la cual para muchos es una de las pistas más complicadas de la temporada, la cual se va a disputar de la siguiente forma:

