Este es el millonario salario mensual que Checo Pérez percibe en Cadillac

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, sumó su tercera carrera al mando de Cadillac, escudería que hizo su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y que confió en él para llegar a la constructora a lo más alto, por lo que, para ello, le ofrece un sueldo mensual que está por los cielos.

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Después de un año sabático tras su salida de Red Bull, Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 para desempeñarse como el piloto principal de Cadillac, escudería norteamericana que le ofreció un sueldo lo suficientemente bueno como para ayudarlo a volver a la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuál es el salario mensual de Checo Pérez en Cadillac?

De acuerdo con información del portal Récord, el piloto nacido en Jalisco ostenta un sueldo por demás llamativo, pues Cadillac lo habría firmado a cambio de 10 millones de dólares al año; es decir, por temporada. Esta cantidad, sin embargo, lo mantiene lejos de otros pilotos como Max Verstappen y Lewis Hamilton.

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Aún así, el salario de Checo Pérez es realmente llamativo. Si modificamos su sueldo al tipo de cambio mexicano y lo dividimos a lo largo de los 365 días del año, entonces el monto que Sergio recibirá por día es de alrededor de 500 mil pesos; es decir, medio millón de pesos.

Ahora bien, si multiplicamos esta cantidad por 30 días, mismos que dura un mes, entonces su salario será de alrededor de 15 millones de pesos, cantidad lo suficientemente elevada para convertirlo en uno de los deportistas mexicanos más exitosos, al menos en cuanto a dinero se refiere, de la actualidad.

¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Considerando que la Fórmula 1 decidió eliminar el GP de Bahréin y el GP de Arabia Saudita por los problemas políticos y sociales existentes en esa parte del mundo, el calendario de la F1 establece que el siguiente GP de la temporada para Checo Pérez será en Miami, mismo que se realizará el 3 de mayo a las 14:00 horas.