Checo Pérez y la espectacular noticia que recibió a horas para el GP de Canadá

Han pasado algunos días desde que se llevó a cabo el Gran Premio de Miami y las sensaciones al respecto del papel del piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, no cesan. Ahora, el conductor de Cadillac ha recibido gratas noticias rumbo a la siguiente carrera en Canadá.

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Para poner un poco de contexto, vale mencionar que Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo profesional para esta temporada después de ser fichado por Cadillac, escudería que está haciendo su debut en la Fórmula 1 y que ha generado buenas sensaciones hasta ahora.

¿Qué noticia recibió Checo Pérez rumbo al GP de Canadá?

El Gran Premio de Miami se convirtió en el cuarto de forma consecutiva en el que Checo Pérez concluye la carrera, lo cual lo convierte en el piloto más exitoso de Cadillac por encima de su compañero Valtteri Bottas. Esta situación, además, le ha valido un reconocimiento a nivel mundial.

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Y es que, gracias a la forma en cómo se desenvolvió aquel fin de semana en tierras estadounidenses, Checo Pérez fue colocado dentro del Top 5 del Power Ranking toda vez que, bajo su mandato, Cadillac implementó una ambiciosa manera de conducir, lo cual le valió resultados positivos.

Ahora, el siguiente reto para Checo Pérez, Valtteri Bottas y su escudería es aumentar el nivel y, finalmente, puntuar en el Gran Premio de Canadá, el cual será su objetivo principal de cara al resto de la temporada, lo que sería un gran momento en la historia de la constructora.

¿Cuándo será el GP de Canadá?

Después de lo sucedido en Miami, la Fórmula 1 se mantendrá en tierras americanas para disfrutar del Gran Premio de Canadá, el siguiente en el calendario de la temporada 2026. Ante ello, debes saber que esta carrera está programada para el domingo 24 de mayo en punto de las 14:00 horas, tiempo centro de México.