‘Checo’ Pérez, en el lugar 17 tras las prácticas del GP de Canadá

Las prácticas libres previo al GP de Canadá fueron para Max Verstappen. El líder del Mundial de Fórmula 1 hizo el mejor tiempo en el trazado de Montreal, el cual estuvo mojado debido a la lluvia que fue la causante de accidentes, pues Carlos Sainz (Ferrari), solo pudo correr media hora, no obstante, no fue impedimento para que el español finalizara en el quinto puesto, mientras que el mexicano, Sergio Pérez, terminó en el lugar 17 con un registro de 1:25.857.

El accidente de Carlos Sainz, que sólo pudo completar 14 vueltas, hizo que su sesión terminara justo a mitad de la misma; interrumpida durante ocho minutos por bandera roja para retirar de pista los desperfectos de su coche.

Por su parte, ‘Checo’ Pérez, quien se ubica segundo en el Mundial, a 53 puntos de Verstappen, repitió veinte veces el trazado de la pista en la que acabó tercero, con un Sauber, en 2012. En su mejor intento, el mexicano se quedó a dos segundos y siete décimas de su compañero neerlandés.

A wet #FP3, keep your raincoats close because more rain is coming for #qualifying. pic.twitter.com/9X6Z9OtHub

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 17, 2023