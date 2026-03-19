‘Checo’ Pérez sorprende a sus fans al presentar su nueva página oficial

El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez estuvo un año alejado de las pistas, pero ahora ha regresado con todo para la Fórmula 1, corriendo para la escudería Cadillac, donde no ha tenido los mejores resultados en sus primeras carreras, aunque las expectativas siguen siendo muchas.

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez ha generado muchas emociones entre los fans, situación que no ha desaprovechado el piloto, por lo que su imagen ha sido tendencia en las últimas semanas, ya que ha salido en varios anuncios y diferentes activaciones.

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Sergio 'Checo' Pérez lanza su nueva página oficial

En medio de toda la emoción que ha causado el mexicano en las pistas de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez ha lanzado su nuevo sitio web oficial, el cual ha sido todo un éxito.

El sitio tiene muchas referencias al automovilismo, donde aparece el casco de Sergio 'Checo' Pérez, al igual que tiene una sección en donde se puede conocer la carrera que ha tenido el mexicano en las pistas. Sin embargo, uno de los temas más atractivos para los fans, es donde se ofrecen productos oficiales.

Aunque millones de fans en redes sociales han mostrado su felicidad por el nuevo sitio de Sergio 'Checo' Pérez, otros se han quejado de que no hay productos en la tienda, lo que causó mucha molestia, por lo que muchos esperan mejoras.

¿Cuándo es la próxima carrera de Sergio 'Checo' Pérez?

La siguiente carrera del mexicano en la Fórmula 1, será en el Gran Premio de Japón, la cual va a comenzar el jueves 26 de marzo con las prácticas libres, mientras que la clasificación va a ser el sábado 28 del mismo mes, y ese mismo día en la noche se va a correr la carrera.

