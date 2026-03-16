Checo Pérez preocupa con sus declaraciones; vislumbra grave accidente en F1

Han pasado dos carreras correspondientes a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y las consecuencias en torno a los cambios que hizo la FIA no cesan. Ante ello, el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, realizó unas preocupantes declaraciones de lo que podría ocurrir a futuro.

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Como sabes, Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo profesional luego de un año sabático tras su participación con Red Bull. Ahora, el nacido en Jalisco espera llevar a Cadillac a pelear por la zona media de la clasificación general en cuanto a escuderías se refiere.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre posibles accidentes en la F1?

Fue previo al GP de China que Sergio, Checo Pérez, alzó la voz en torno a las modificaciones que ha tenido al Fórmula 1 en este 2026, mismas en donde se refleja con más fuerza en la puerta de salida de cada GP gracias a la diferencia de velocidad entre cada uno de los monoplazas.

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Cabe recordar que, durante la largada del GP de Melbourne, se presentó un altercado entre Franco Colapinto y Liam Lawson en torno a la vulnerabilidad de sus monoplazas y la diferencia de velocidad entre ellas, una situación que podría generar una debacle a futuro.

Y es que, de acuerdo con declaraciones retomadas por Récord, Checo Pérez habría puesto en manifiesto que esta situación, de mantenerse así, podría generar consecuencias graves a corto y mediano plazo: “Es una pena lo que digo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un accidente grave. Estas unidades de potencia son muy difíciles de arrancar”.

¿Cuándo es la próxima carrera para Checo Pérez?

Luego de lo vivido en el GP de Melbourne y el GP de China, Checo Pérez y el resto de los pilotos de la Fórmula 1 se mantendrán en Asia, pues este fin de semana se correrá el GP de Japón. De acuerdo con el calendario, esta carrera se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas, tiempo centro de México.