Desvélate para ver a Checo Pérez en el GP de China de Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de China 2026, la segunda cita de la temporada y una carrera clave para Sergio “Checo” Pérez, quien tras un complicado debut con Cadillac en Australia busca mejorar su rendimiento. Para los fanáticos latinos que viven en Estados Unidos, el GP de China tendrá horarios de madrugada, lo que obligará a muchos a desvelarse para seguir cada sesión: desde la carrera Sprint y la clasificación hasta la carrera principal en el Shanghai International Circuit. La expectativa es grande porque el piloto mexicano intentará dejar atrás el puesto 16 obtenido en Australia y comenzar a mostrar el verdadero potencial del nuevo proyecto del equipo estadounidense.

La temporada apenas comienza y cada punto puede ser decisivo en la lucha por el campeonato. Mientras George Russell llega motivado tras ganar en Australia y Lando Norris, actual campeón, busca volver al podio, los reflectores también apuntan al nuevo capítulo de Checo Pérez en la Fórmula 1.

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¿A qué hora ver a Checo Pérez en el GP de China 2026 desde Estados Unidos?

El Gran Premio de China 2026 será el primer fin de semana del año con formato Sprint, lo que significa más acción en pista. Para los aficionados latinos en Estados Unidos, el desafío será el horario nocturno y de madrugada debido a la diferencia con Asia.

Estos son los horarios del GP de China 2026 en Estados Unidos:

Carrera Sprint – viernes 13 de marzo

10:00 PM (Centro)

11:00 PM (Este)

8:00 PM (Pacífico)

Clasificación – sábado 14 de marzo

2:00 AM (Centro)

3:00 AM (Este)

12:00 AM (Pacífico)

Carrera del GP de China – domingo 15 de marzo

2:00 AM (Centro)

3:00 AM (Este)

12:00 AM (Pacífico)

El horario puede ser complicado, pero para los seguidores del piloto mexicano, el sacrificio vale la pena: cada carrera representa una nueva oportunidad para ver a Checo Pérez competir contra los mejores pilotos del mundo.

Checo Pérez busca reaccionar en China con Cadillac en la Fórmula 1

El Shanghai International Circuit es un trazado técnico y exigente. Inaugurado en 2004, el circuito tiene 16 curvas, una longitud de 5.451 kilómetros y una distancia total de 305 kilómetros tras 56 vueltas. La pista suele favorecer estrategias inteligentes y una buena gestión de neumáticos.

Para Checo Pérez, el circuito tiene un recuerdo especial: fue aquí donde consiguió uno de sus últimos podios con Red Bull en 2024. Ahora regresa con un desafío completamente distinto: liderar el nuevo proyecto de Cadillac en la Fórmula 1.

El piloto mexicano ha reconocido que esta nueva era de la categoría se siente diferente a lo que conocía anteriormente, especialmente por la enorme gestión estratégica que exige cada carrera. Aun así, su experiencia puede ser un factor clave en fines de semana complejos como el de Shanghai.

Mientras Russell intenta repetir victoria, Norris busca recuperar terreno y Ferrari atraviesa una racha complicada sin triunfos recientes, el mexicano tratará de dar un golpe de autoridad que marque el rumbo de su temporada.

La carrera del Gran Premio de China 2026 se disputará el domingo 15 de marzo en el Shanghai International Circuit, a las 3:00 AM del Este, 2:00 AM del Centro y 12:00 AM del Pacífico en Estados Unidos.