2 puntos a favor y en contra del inicio de Checo Pérez en la F1 2026 con Cadillac

Estamos a unos días para que se reanuden las actividades dentro de la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que tuvo un parón de más de un mes y en donde el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha dado mucho de qué hablar por su participación en Cadillac gracias a su última carrera en Miami.

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Cadillac está haciendo su debut en la máxima categoría del automovilismo precisamente este año, por lo que confió en la experiencia y las virtudes tanto de Checo Pérez como de Valtteri Bottas. Por tal motivo, aquí conocerás los puntos a favor y en contra que el mexicano ha tenido en este inicio de temporada.

¿Cuáles son los puntos a favor de Checo Pérez en este inicio de temporada?

Ha superado a Valtteri Bottas: Tanto en las pruebas como en las carreras, la realidad es que Checo Pérez ha superado a Valtteri Bottas, su compañero de equipo. Esto hace que algunos lo consideren el piloto número 1 de Cadillac hasta ahora.

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Ha terminado las 4 carreras: A diferencia de lo que ocurrió con el finlandés, Checo Pérez ha tenido la fortuna de terminar las tres carreras realizadas hasta ahora. Otro punto a considerar es que, en cada una de estas, ha mejorado su rendimiento en cuanto a posiciones se refiere.

¿Qué puntos en contra tiene Checo Pérez en la Fórmula 1 2026?

Su progreso no es rápido : Si bien el progreso se ha mantenido, este ha sido más lento de lo que se esperaba. Para prueba de ello está el hecho de que, después de tres carreras, Cadillac es una de las dos escuderías que aún no suma unidades en la temporada.

: Si bien el progreso se ha mantenido, este ha sido más lento de lo que se esperaba. Para prueba de ello está el hecho de que, después de tres carreras, es una de las dos escuderías que aún no suma unidades en la temporada. El parón de temporada le puede afectar: Cadillac podría ser una de las escuderías más lastimadas por este parón de más de un mes considerando que su mejoría era constante semana a semana, lo cual podría cambiar a partir del próximo GP.

¿Cuándo es el siguiente GP de la Fórmula 1?

Prepárate, pues la próxima carrera está más cerca que nunca. El calendario de la Fórmula 1 establece que el siguiente evento se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a través del Gran Premio de Canadá, mismo que está programado para iniciar en punto de las 14:00 horas, tiempo centro de México.