“Checo” Pérez y su misión imposible con Cadillac: “Es algo histórico para mí"

Como niño con zapatos nuevos. Así vive Sergio Pérez su nueva etapa en la Fórmula 1 con Cadillac F1 Team. El piloto tapatío es consciente de que el panorama no es sencillo: el nuevo proyecto no tiene nada que ver con la estructura consolidada de Red Bull Racing, y pelear contra las potencias luce, de inicio, casi imposible.

Pero lejos de intimidarse, "Checo" abraza el desafío. Para él, haber sido elegido como pieza clave en el nacimiento de una nueva escudería es un honor y un impulso. Acepta el papel de líder, de referente, casi de superhéroe en un equipo que arranca con desventaja frente al resto de la parrilla.

En entrevista con la revista Caras, Pérez lo dejó claro: "Esto es algo histórico para muchas personas, para la F1 y, desde luego, para mí. Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad, que llega justo ya en lo que será el cierre de mi carrera".

Construir desde cero, el mayor reto

El mexicano no rehúye la responsabilidad. Sabe que iniciar un proyecto en el Gran Circo implica empezar prácticamente desde la base: desarrollar el auto, consolidar al equipo y adaptarse a una competencia feroz.

"Es un comienzo. Sin embargo, también un reto muy grande. Es la primera vez que formo parte de un equipo que inicia desde cero y todo es muy diferente. Es, literal, formar parte del desarrollo de un auto y de un equipo desde su origen y, a la vez, una gran responsabilidad", explicó.

A su lado estará Valtteri Bottas, con quien comparte la misión de impulsar el crecimiento del equipo. Ambos saben que el objetivo inmediato no es pelear por podios, sino competir con las escuderías que también enfrentan dificultades y dar pasos firmes durante la temporada.

Australia, primer examen de fuego

El debut será el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. Ahí, Cadillac se medirá ante históricos como McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Un escenario exigente que marcará el primer parámetro real del proyecto.

"Checo", sin embargo, transmite ilusión y optimismo. No hay excusas, no hay miedo. Solo la convicción de que este reto puede convertirse en un capítulo especial en la recta final de su carrera.

Para México y Latinoamérica, ver a Sergio Pérez liderar un proyecto desde su nacimiento es motivo de orgullo. Puede que el camino sea cuesta arriba, pero si algo ha demostrado el tapatío es que nunca deja de pelear. Y ahora, más que nunca, quiere hacer historia.

