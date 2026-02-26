OFICIAL: Max Verstappen tiene nuevo equipo y sorprende al automovilismo mundial

Max Verstappen afrontará una nueva temporada dentro de la Fórmula 1 conduciendo para Red Bull Racing, sin embargo, su futuro en la categoría aún es una incógnita. El piloto neerlandés insinuó un retiro cercano debido a los cambios reglamentarios que ha tenido la competición y, como si fuese poco, su equipo de GT, Verstappen Racing, confirmó una nueva asociación con un fabricante rival de los austríacos en la F1.

En diciembre de 2025, el equipo de Max firmó un acuerdo multianual con Mercedes-AMG para el curso del 2026. Ahora, de forma oficial, su equipo pasará a competir bajo el nombre de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing y afrontará las dos rondas del GT World Challenge Europe como parte de la asociación, con un único Mercedes-AMG GT3 en cada categoría.

Verstappen Racing se unirá a Mercedes en la categoría GT|Crédito: Max Verstappen / X

Distintos reportes afirman que Toto Wolff, jefe de la escudería alemana en la F1, fue clave para que el equipo de Verstappen pilote coches Mercedes-AMG. Esta noticia comenzó a elevar rumores sobre la posibilidad de que el piloto neerlandés firme con Mercedes de cara al futuro dentro de la Fórmula 1. Hasta la fecha no hay nada concreto, pero esta asociación deja entrever la buena relación que existe entre Max y los alemanes.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que el cambio a Mercedes se produjo luego de que Verstappen probara un AMG GT3 en un circuito privado de Estoril a principios del mes de diciembre del año pasado. Durante la temporada 2025, el equipo del neerlandés corrió con un Aston Martin Vantage GT3 en la Sprint Cup, mientras que apoyó a Christopher Lulham en un Ferrari 296 GT3 inscrito por Emil Frey en la Endurance Cup.

Mercedes muestra su satisfacción tras la asociación con Verstappen

Tras hacer oficial el acuerdo, Stefan Wendl, jefe de carreras de clientes de Mercedes, mostró su emoción: "Estamos encantados de que Verstappen Racing haya elegido competir en el GT World Challenge Europe con un Mercedes-AMG GT3".

"El proyecto cuenta con el apoyo de 2 Seas Motorsport, un equipo muy experimentado que ya ha logrado numerosos éxitos y títulos de campeonato con nuestro coche".

"Por lo tanto, estamos muy satisfechos con este proyecto extremadamente ambicioso y prometedor, con una participación de alto nivel tanto en el programa Sprint como en el de Resistencia del GT World Challenge Europe", cerró.

