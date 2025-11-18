Max Verstappen reveló por qué Red Bull se equivocó con Checo Pérez y dio la razón a muchas teorías

Max Verstappen abrió la caja de pandora recientemente con unas declaraciones que, si bien no fueron directamente, dio a entender lo que sucedió con él y Sergio “Checo” Pérez cuando ambos estuvieron en Red Bull y pelearon por llevarse el Campeonato de Pilotos en la Temporada 2023, que terminó por ganar el neerlandés, pero que ocasionó una ruptura interna en el equipo, como fue una de las teorías, aunque nunca se comprobó.

El neerlandés mencionó que el equipo se equivocó con el mexicano, pues a su manera de ver las cosas en una escudería no debe de ver competencia, tal y como sucede actualmente con Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren, quienes van 1 y 2 en la Temporada 2025 de la F1.

Sergio Pérez El neerlandés mencionó que un equipo no debería tener 2 pilotos experimentados, ya que ello trae problemas

“Cuando tienes a los dos mejores pilotos en un equipo, siempre se van a estorbar mutuamente. Y, al final, aunque el equipo sea dominante, acabará por separarse y tener problemas”, mencionó Max para el podcast Pelas Pistas.

Las declaraciones que dio Verstappen caen como anillo al dedo sobre lo que sucedió entre él y “Checo” en la Temporada 2023, cuando ambos competían por el Campeonato de Pilotos y generó tensión en el interior del equipo. Al terminar esa campaña, el neerlandés se quedó con el primer puesto, mientras que Pérez con el segundo.

Las palabras de Max Verstappen que encendieron las redes

Max también declaró en el mismo podcast que para él lo idóneo es que cada una de las escuderías tenga un piloto experimentado y a un novato, y no a 2 “viejos lobos de mar” como sucedió en Red Bull con la llegada de Sergio, quien ya tenía amplio recorrido en la F1.

“Si yo fuera jefe de equipo, jamás correría ese riesgo. La situación se vuelve aún más insostenible cuando se lucha por el Campeonato [de Pilotos] y creo que lo veremos muy pronto en la F1”, concluyó Max al referirse a lo que pasará con los corredores de McLaren.

La vez que Checo Pérez puso a temblar a Max Verstappen

Sergio Pérez fue contratado por Red Bull para la Temporada 2021 tras una buena campaña con Force India, que desapareció para darle entrada a Racing Point. En su primer año tuvo un rendimiento destacado al quedar en cuarto lugar en el Campeonato de Pilotos, mientras que en 2022 alcanzó el podio al ubicarse en el tercer puesto.

La campaña 2023 fue una de las mejores para el mexicano, pues arrancó con el pie derecho al sumar 2 victorias, un par de segundos puestos y un quinto lugar en las primeras 5 fechas, pero eso solo fue el principio de un rompimiento interno entre Pérez y Verstappen al competir por el Campeonato de Pilotos.

Finalmente, “Checo” salió de Red Bull al finalizar la campaña 2024 y permanecer 3 años en la escudería, con la que logró 5 victorias y 29 podios en 90 carreras. Después de estar un año fuera de la F1, 2026 será la fecha de regreso a los GP con Cadillac.