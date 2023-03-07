Chelsea remonta al Dortmund y clasifica en la Champions League
Chelsea logra clasificar a los cuartos de final de la UEFA Champions League al remontar en el partido de vuelta ante el Borussia Dortmund en Stamford Bridge
El Chelsea consigue ganar en el partido de vuelta ante el Borussia Dortmund y consigue su pase a los Cuartos de Final de la Champions League.
En un gran partido del conjunto inglés en el Estadio Stamford Bridge ganaron 2 a 0 al Dortmund. El primer gol del partido llegó al minuto 45 desde los pies de Raheem Sterling.
Para el segundo tiempo, Kai Havertz cobró un penal que al inicio falló pegando en el poste su disparo pero se tuvo que repetir por invasión al área. Y en el penal que repitieron, nuevamente lo cobró el alemán Havertz y logró aumentar la ventaja.
Por parte del Borussia Dortmund, no consiguieron tener ninguna jugada clara de gol para igualar el partido y mandar a tiempos extra el encuentro.
Minuto 90: Se termina el partido. Chelsea clasifica a cuartos de final
90' Chelsea 2-0 Borussia Dortmund y logra clasificar a los Cuartos de Final de la Champions League
Minuto 58: El Borussia Dortmund falla una jugada clara de gol
58' Bellingham se pierde el gol entre una serie de rebotes y manda su disparo a un lado de la puerta de Kepa.
Minuto 51: Se repite el penal. Gol del Chelsea. Chelsea 2-0 Dortmund
51' Repitieron el penal y el conjunto del Chelsea aprovecha para marcar el segundo gol del juego. Desde los pies de Havertz se adelantan en el marcador
Minuto 49: Havertz falla el penal
49' El alemán estrella el balón al poste y se pierde el gol.
Minuto 48: Penal para el Chelsea
48' Penal por mano en el área del Borussia Dortmund
Minuto 46: Inicia el segundo tiempo. Chelsea 1-0 Dortmund
46' Comienza los últimos 45 minutos del encuentro. Chelsea 1-0 Dortmund
Minuto 45: Termina el primer tiempo. Chelsea 1-0 Dortmund
45' Finaliza el primer tiempo del juego entre Chelsea 1-0 Borussia Dortmund
Minuto 43: Gol del Chelsea. Chelsea 1-0 Borussia Dortmund
43' Se empata el partido en el global. Chelsea marca desde los pies de Sterling antes de que acabe el primer tiempo. Chelsea 1- 0 Dortmund. En el global el marcador va Chelsea 1-1 Dortmund.
Minuto 38: Gol anulado del Chelsea
38' Le anulan un gol al conjunto del Chelsea por fuera de lugar.
Minuto 27: Poste del Chelsea. Chelsea vs Borussia Dortmund
27' El Chelsea se queda cerca del primero. Un disparo de la ofensiva se queda cerca de entrar. Termina pegando en el poste y se salva el Dortmund.
Minuto 16: Kepa evita el gol de Reus. Chelsea vs Borussia Dortmund
16' Atajada espectacular del portero del Chelsea, evita que el Dortmund se vaya arriba en el marcador
Minuto 8: Cerca el Chelsea de marcar el primero
8' Havertz se queda cerca de marcar el primero gol del partido. La pelota pasó a un lado de la portería.
Minuto 4: Lesión del Dortmund. Chelsea vs Borussia Dortmund
4' Por una lesión tuvo que salir de cambio Brandt y en su lugar entró Giovanni Reyna.
Minuto 1: Comienza el partido entre Chelsea vs Borussia Dortmund
1' Inicia el partido Chelsea vs Borussia Dortmund
Se retrasa el partido de Chelsea vs Borussia Dortmund
El encuentro entre Chelsea vs Borussia Dortmund va a iniciar con un poco de retraso. El juego empezará a las 14:10 horas (tiempo del centro de México) debido a que el Borussia no pudo llegar a tiempo debido a que en Londres había mucho trafico.
Se disputa el partido de vuelta entre Chelsea vs Borussia Dortmund correspondiente a los Octavos de Final de la Champions League. El encuentro se va a disputar desde el Estadio de Stamford Bridge.
En el partido de ida el conjunto del Dortmund, logró llevarse la ventaja por la mínima y ganar 1-0 gracias a un gol de Karim Adeyerni tras un gran centro de Raphael Guerreiro.
El conjunto del Chelsea sigue sin encontrar ritmo y en sus últimos tres juegos ha logrado perder en dos ocasiones y ganar solo un partido.
Por otra parte, el Dortmund logró ganar sus tres partidos.
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Alineaciones confirmadas Chelsea vs Borussia Dortmund
Alineación del Chelsea
Portero: Kepa
Defensas: Cucurella, Koulibaly, Fofana, Chilwell y James
Mediocampistas: Fernández, Kovacic, Joao Félix y Sterling
Delanteros: Havertz
Alineación de Borussia Dortmund
Portero: Meyer
Defensas: Guerreiro, Schlotterbeck, Sule y Wolf
Mediocampistas: Emre Can, Brandt, Reus, Ozcan y Bellingham
Delanteros: Haller
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