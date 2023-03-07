Chelsea remonta al Dortmund y clasifica en la Champions League

El Chelsea consigue ganar en el partido de vuelta ante el Borussia Dortmund y consigue su pase a los Cuartos de Final de la Champions League.

En un gran partido del conjunto inglés en el Estadio Stamford Bridge ganaron 2 a 0 al Dortmund. El primer gol del partido llegó al minuto 45 desde los pies de Raheem Sterling.

Para el segundo tiempo, Kai Havertz cobró un penal que al inicio falló pegando en el poste su disparo pero se tuvo que repetir por invasión al área. Y en el penal que repitieron, nuevamente lo cobró el alemán Havertz y logró aumentar la ventaja.

Por parte del Borussia Dortmund, no consiguieron tener ninguna jugada clara de gol para igualar el partido y mandar a tiempos extra el encuentro.

Minuto 90: Se termina el partido. Chelsea clasifica a cuartos de final

90' Chelsea 2-0 Borussia Dortmund y logra clasificar a los Cuartos de Final de la Champions League

Minuto 58: El Borussia Dortmund falla una jugada clara de gol

58' Bellingham se pierde el gol entre una serie de rebotes y manda su disparo a un lado de la puerta de Kepa.

Minuto 51: Se repite el penal. Gol del Chelsea. Chelsea 2-0 Dortmund

51' Repitieron el penal y el conjunto del Chelsea aprovecha para marcar el segundo gol del juego. Desde los pies de Havertz se adelantan en el marcador

Minuto 49: Havertz falla el penal

49' El alemán estrella el balón al poste y se pierde el gol.

Minuto 48: Penal para el Chelsea

48' Penal por mano en el área del Borussia Dortmund

Minuto 46: Inicia el segundo tiempo. Chelsea 1-0 Dortmund

46' Comienza los últimos 45 minutos del encuentro. Chelsea 1-0 Dortmund

Minuto 45: Termina el primer tiempo. Chelsea 1-0 Dortmund

45' Finaliza el primer tiempo del juego entre Chelsea 1-0 Borussia Dortmund

Minuto 43: Gol del Chelsea. Chelsea 1-0 Borussia Dortmund

43' Se empata el partido en el global. Chelsea marca desde los pies de Sterling antes de que acabe el primer tiempo. Chelsea 1- 0 Dortmund. En el global el marcador va Chelsea 1-1 Dortmund.

Minuto 38: Gol anulado del Chelsea

38' Le anulan un gol al conjunto del Chelsea por fuera de lugar.

Minuto 27: Poste del Chelsea. Chelsea vs Borussia Dortmund

27' El Chelsea se queda cerca del primero. Un disparo de la ofensiva se queda cerca de entrar. Termina pegando en el poste y se salva el Dortmund.

Minuto 16: Kepa evita el gol de Reus. Chelsea vs Borussia Dortmund

16' Atajada espectacular del portero del Chelsea, evita que el Dortmund se vaya arriba en el marcador

Minuto 8: Cerca el Chelsea de marcar el primero

8' Havertz se queda cerca de marcar el primero gol del partido. La pelota pasó a un lado de la portería.

Minuto 4: Lesión del Dortmund. Chelsea vs Borussia Dortmund

4' Por una lesión tuvo que salir de cambio Brandt y en su lugar entró Giovanni Reyna.

Minuto 1: Comienza el partido entre Chelsea vs Borussia Dortmund

1' Inicia el partido Chelsea vs Borussia Dortmund

Se retrasa el partido de Chelsea vs Borussia Dortmund

El encuentro entre Chelsea vs Borussia Dortmund va a iniciar con un poco de retraso. El juego empezará a las 14:10 horas (tiempo del centro de México) debido a que el Borussia no pudo llegar a tiempo debido a que en Londres había mucho trafico.

Se disputa el partido de vuelta entre Chelsea vs Borussia Dortmund correspondiente a los Octavos de Final de la Champions League. El encuentro se va a disputar desde el Estadio de Stamford Bridge.

En el partido de ida el conjunto del Dortmund, logró llevarse la ventaja por la mínima y ganar 1-0 gracias a un gol de Karim Adeyerni tras un gran centro de Raphael Guerreiro.

El conjunto del Chelsea sigue sin encontrar ritmo y en sus últimos tres juegos ha logrado perder en dos ocasiones y ganar solo un partido.

Por otra parte, el Dortmund logró ganar sus tres partidos.

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Alineaciones confirmadas Chelsea vs Borussia Dortmund

Alineación del Chelsea

Portero: Kepa

Defensas: Cucurella, Koulibaly, Fofana, Chilwell y James

Mediocampistas: Fernández, Kovacic, Joao Félix y Sterling

Delanteros: Havertz

Alineación de Borussia Dortmund

Portero: Meyer

Defensas: Guerreiro, Schlotterbeck, Sule y Wolf

Mediocampistas: Emre Can, Brandt, Reus, Ozcan y Bellingham

Delanteros: Haller

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