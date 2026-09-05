Arsenal vs Chelsea; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 de la Premier League

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más interesantes que habrá no solo este fin de semana, sino a lo largo de la temporada. Por tal motivo, es preciso que sepas todos los detalles respecto al juego de la Premier League 2026 - 2027 entre el Arsenal vs Chelsea.

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El Chelsea ha hecho una inversión millonaria para recuperar el trono de la Premier League de la mano de Xabi Alonso, quien nuevamente tiene una oportunidad de destacar en el banquillo. El Arsenal, por su parte, arriba a este juego como el auténtico campeón de la primera división inglesa.

¿Cómo quedaron los últimos cinco partidos entre Arsenal vs Chelsea?

A pesar de ser dos de los equipos más importantes y poderosos de la Premier League, la realidad es que el Arsenal ha sabido cómo controlar al Chelsea en las últimas ocasiones que se han visto en la Liga, lo cual habla de la forma en cómo Mikel Arteta se prepara para este tipo de duelos.

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Saka’s strike seals it 🙌



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Esto se puede reflejar con creces en los últimos cinco partidos entre ambos, mismos en donde el Arsenal se ha quedado con el triunfo en dos de ellos junto a tres empates, por lo que no ha sufrido derrotas; además, también registra diez goles a favor por solo tres en contra.

De hecho, la última victoria del Chelsea sobre el Arsenal se dio el 22 de agosto del 2021 cuando vencieron a los gunners como visitantes por 2-0. Por tal motivo, este luce como el momento idóneo para el cuadro blue de sacarse la paternidad que tienen frente al actual campeón de la Premier League.

¿Dónde ver EN VIVO en México el duelo entre Arsenal vs Chelsea?

La Jornada 3, correspondiente a la English Premier League, tendrá un duelo de poder a poder entre el Arsenal y el Chelsea, equipos que se verán las caras en el Emirates Stadium este domingo en punto de las 9:30 horas. Para verlo, únicamente tienes que sintonizar las pantallas de Fox One.