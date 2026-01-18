logo deportes horizontal
Chicago Bears vs Los Angeles Rams: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 18 de enero; Ronda Divisional 2026 de la NFL; marcador online

Chicago Bears y Los Angeles Rams se disputarán el último boleto para la Final de Conferencia de la NFL

Chicago Bears se enfrenta a Los Angeles Rams
Chicago Bears se enfrenta a Los Angeles Rams
Escrito por:  Francisco Fernández

Los Chicago Bears se enfrentan este domingo 18 de enero ante Los Angeles Rams en la cancha del Soldier Field, en un encuentro que definirá al último clasificado de la Ronda Divisional de la NFL.

