¡No son para Allen! La maldición de Josh Allen y los Bills en los playoffs de la NFL

La carrera de Josh Allen en los playoffs de la NFL refleja una constante dualidad: rendimiento individual de élite y eliminaciones dolorosas que han impedido a los Buffalo Bills regresar al Super Bowl. Desde su primera aparición en postemporada en 2019, el mariscal de campo se ha establecido como uno de los jugadores más explosivos de la liga, pero su historial de derrotas en instancias decisivas ha marcado la narrativa de su trayectoria.

La primera eliminación de Allen llegó en la Ronda de Comodines de la temporada 2019 ante los Houston Texans, un partido que Buffalo tenía bajo control y que terminó perdiendo en tiempo extra. Aquella derrota expuso la falta de experiencia del equipo y fue el inicio de una serie de finales amargos que se repetirían en años posteriores.

En la temporada 2020, Allen llevó a los Bills hasta el Campeonato de la AFC, su logro más alto hasta ahora. Sin embargo, fueron superados con claridad por los Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes. Esa derrota consolidó a los Chiefs como el principal obstáculo de Buffalo en la postemporada.

El enfrentamiento más recordado llegó en la Ronda Divisional de 2021, también contra Kansas City. Allen protagonizó uno de los mejores partidos de playoffs para un quarterback, con múltiples touchdowns y sin errores graves. A pesar de ello, los Bills quedaron eliminados en tiempo extra tras permitir el empate en los últimos segundos del tiempo reglamentario, en un encuentro que muchos consideran uno de los más dramáticos en la historia de la NFL.

Las temporadas 2024 y 2025 reforzaron esa narrativa. En ambos años, Buffalo logró superar instancias iniciales de playoffs, pero su camino volvió a terminar en el Juego de Campeonato de la AFC, nuevamente frente a Kansas City. En partidos cerrados y de alta tensión, los Bills quedaron a un paso del Super Bowl, pero fueron incapaces de dar el golpe final ante un rival que supo capitalizar cada oportunidad.

Finalmente, en la temporada 2026, los Bills lograron una victoria significativa como visitantes en la ronda de comodines, rompiendo una larga racha negativa fuera de casa en playoffs. Sin embargo, la ilusión se desvaneció en la ronda divisional, cuando fueron eliminados por los Denver Broncos en tiempo extra. Aunque Allen tuvo una producción ofensiva importante, las pérdidas de balón y detalles defensivos resultaron decisivos.