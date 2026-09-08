Chicago Fire vs Inter Miami; dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en la MLS

Este miércoles 9 de septiembre se llevará a cabo uno de los juegos más esperados de la temporada 2026 de la MLS, pues aquí se verán las caras el polaco Robert Lewandowski y el argentino Lionel Messi cuando ambos defiendan a sus respectivas escuadras, el Chicago Fire y el Inter Miami.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Después de que ambas instituciones quedaran eliminadas de forma prematura de la Leagues Cup 2026, tanto el Chicago Fire como el Inter Miami han concentrado todas sus armas en obtener los triunfos necesarios para liderar la MLS, esto a unas semanas para la postemporada en el balompié estadounidense.

¿Cómo llegan el Chicago Fire y el Inter Miami a este duelo de la MLS?

Curiosamente, ambas instituciones llegan a este compromiso como dos de las mejores no solo de su respectiva Liga, sino también de la MLS en general. Los locales, por ejemplo, son el tercer lugar de la Conferencia Este al registrar 38 unidades en 22 juegos disputados.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Llegaron los nuestros 👊 pic.twitter.com/YZtEquizRd — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 5, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra el Inter Miami, equipo que, de la mano de Lionel Messi, se encuentran al acecho del primer lugar en la misma Conferencia al registrar 43 puntos producto de 12 victorias por siete empates y solo cuatro derrotas, así como 58 goles a favor y 43 en contra.

En otras palabras, durante este día se enfrentarán dos de los principales candidatos a quedarse con el campeonato de Conferencia y, a su vez, el título de la MLS. Además, este partido tiene tintes blaugranas dado que ambos, en el pasado, defendieron los colores del FC Barcelona.

¿Dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en el Chicago Fire vs Inter Miami?

Lionel Messi regresará al terreno de juego este miércoles 9 de septiembre cuando el Inter Miami visite al Chicago Fire, en el que es sin duda uno de los mejores juegos de la temporada 2026 de la MLS. El partido se llevará en el Soldier Field a las 18:30 horas y podrá disfrutarse a través de Apple TV.