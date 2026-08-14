Chicago Fire vs. Rayados de Monterrey: cuál tiene una plantilla más valiosa en la Leagues Cup
Los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda quieren lograr el título de la Leagues Cup
Chicago Fire y Rayados de Monterrey se enfrentarán en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 después de completar una buena Fase Uno. Ambos consiguieron avanzar entre los mejores equipos del torneo y ahora intentarán conseguir un lugar en las semifinales. El duelo que también presenta una diferencia importante en el valor de sus plantillas.
Tras superar a Cruz Azul por un detalle del reglamento, Rayados tiene una plantilla valuada en 74,40 millones de euros. En tanto, según Transfermarkt, la de Chicago Fire alcanza los 50 millones de euros. La diferencia es de 24,40 M€ a favor del conjunto regiomontano.
Los 7 jugadores más valiosos de Chicago Fire
- Mbekezeli Mbokazi (defensa central, 20 años): 8 millones de euros
- Robert Lewandowski (delantero centro, 37 años): 7 millones de euros
- Philip Zinckernagel (extremo derecho, 31 años): 4 millones de euros
- Djé D'Avilla (pivote, 23 años): 4 millones de euros
- Jonathan Bamba (extremo izquierdo, 30 años): 3,5 millones de euros
- Anton Salétros (mediocentro, 30 años): 2,5 millones de euros
- Jack Elliott (defensa central, 30 años): 2,5 millones de euros
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Los 7 jugadores más caros de Rayados
- Hugo Cuypers (delantero centro, 29 años): 10 millones de euros
- Luca Orellano (extremo derecho, 26 años): 8 millones de euros
- Diego Rossi (delantero centro, 28 años): 7,5 millones de euros
- Orbelín Pineda (mediocentro, 30 años): 7 millones de euros
- Víctor Guzmán (defensa central, 24 años): 5 millones de euros
- Iker Fimbres (mediocentro, 21 años): 4,5 millones de euros
- Lucas Ocampos (extremo izquierdo, 32 años): 4 millones de euros
Las figuras de este cruce de la Leagues Cup
Jonathan Dean fue el jugador más destacado del Chicago Fire en la Fase Uno. El defensor marcó un gol y consiguió una valoración promedio de 7.85 en SofaScore.
En tanto, Diego Rossi ha sido el futbolista más importante de Monterrey. El uruguayo disputó tres partidos, fue titular en dos y acumuló 204 minutos. Marcó un gol y registró una asistencia, con una valoración promedio de 7.3.
Resultados de Chicago Fire y Rayados en la Fase Uno
Chicago Fire derrotó 2-0 a Necaxa, después venció 3-0 a Santos Laguna y cerró con un triunfo 2-1 sobre Cruz Azul.
Rayados, por su parte, comenzó con una victoria 2-1 ante Orlando City, derrotó 2-1 al Inter Miami y terminó con un 2-0 sobre Nashville SC.