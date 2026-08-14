Chicago Fire vs. Rayados de Monterrey: cuál tiene una plantilla más valiosa en la Leagues Cup

Chicago Fire y Rayados de Monterrey se enfrentarán en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 después de completar una buena Fase Uno. Ambos consiguieron avanzar entre los mejores equipos del torneo y ahora intentarán conseguir un lugar en las semifinales. El duelo que también presenta una diferencia importante en el valor de sus plantillas.

Tras superar a Cruz Azul por un detalle del reglamento, Rayados tiene una plantilla valuada en 74,40 millones de euros. En tanto, según Transfermarkt, la de Chicago Fire alcanza los 50 millones de euros. La diferencia es de 24,40 M€ a favor del conjunto regiomontano.

Los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda siguen vivos en la Leagues Cup 2026 tras derrotar a Inter Miami con un gol agónico de Diego Rossi en el Nu Stadium|Jorge Martinez

Los 7 jugadores más valiosos de Chicago Fire

Mbekezeli Mbokazi (defensa central, 20 años): 8 millones de euros

Robert Lewandowski (delantero centro, 37 años): 7 millones de euros

Philip Zinckernagel (extremo derecho, 31 años): 4 millones de euros

Djé D'Avilla (pivote, 23 años): 4 millones de euros

Jonathan Bamba (extremo izquierdo, 30 años): 3,5 millones de euros

Anton Salétros (mediocentro, 30 años): 2,5 millones de euros

Jack Elliott (defensa central, 30 años): 2,5 millones de euros

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Chicago Fire durante el triunfo sobre Cruz Azul|Crédito: @ChicagoFire / X

Los 7 jugadores más caros de Rayados

Hugo Cuypers (delantero centro, 29 años): 10 millones de euros

Luca Orellano (extremo derecho, 26 años): 8 millones de euros

Diego Rossi (delantero centro, 28 años): 7,5 millones de euros

Orbelín Pineda (mediocentro, 30 años): 7 millones de euros

Víctor Guzmán (defensa central, 24 años): 5 millones de euros

Iker Fimbres (mediocentro, 21 años): 4,5 millones de euros

Lucas Ocampos (extremo izquierdo, 32 años): 4 millones de euros

|REUTERS

Las figuras de este cruce de la Leagues Cup

Jonathan Dean fue el jugador más destacado del Chicago Fire en la Fase Uno. El defensor marcó un gol y consiguió una valoración promedio de 7.85 en SofaScore.

En tanto, Diego Rossi ha sido el futbolista más importante de Monterrey. El uruguayo disputó tres partidos, fue titular en dos y acumuló 204 minutos. Marcó un gol y registró una asistencia, con una valoración promedio de 7.3.

Resultados de Chicago Fire y Rayados en la Fase Uno

Chicago Fire derrotó 2-0 a Necaxa, después venció 3-0 a Santos Laguna y cerró con un triunfo 2-1 sobre Cruz Azul.

Rayados, por su parte, comenzó con una victoria 2-1 ante Orlando City, derrotó 2-1 al Inter Miami y terminó con un 2-0 sobre Nashville SC.

