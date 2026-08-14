Por qué Rayados avanzó y Cruz Azul quedó afuera si tienen los mismos puntos y diferencia de gol

Rayados ingresó de forma sorpresiva a los Cuartos de Final de la Leagues Cup. El conjunto regiomontano finalizó la Jornada 3 de la Fase Uno ubicándose en el quinto lugar, fuera de los puestos de clasificación a la siguiente ronda. Sin embargo, la derrota de Cruz Azul este pasado jueves 13 de agosto desplazó al Monterrey hacia el cuarto puesto, a pesar de que ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos y diferencia de gol.

Los dirigidos por Joel Huiqui se quedaron en las puertas de la clasificación. Un simple empate (e incluso una derrota en penales) aseguraba el boleto de La Máquina hacia los Cuartos de Final. No obstante, cayeron ante Chicago Fire por 2-1 en el SeatGeek Stadium y se quedaron sin oportunidades de avanzar. Muchos aficionados se preguntan por qué avanzó Rayados si cuentan con los mismos puntos y también diferencia de gol.

Por qué Rayados clasificó y Cruz Azul quedó eliminado

Monterrey avanzó a los Cuartos de Final por haber marcado más goles que Cruz Azul. Ambos clubes sumaron seis unidades, registraron una diferencia de +1 y consiguieron dos victorias durante el tiempo reglamentario, por lo que fue necesario recurrir al tercer criterio de desempate.

Los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda siguen vivos en la Leagues Cup 2026 tras derrotar a Inter Miami con un gol agónico de Diego Rossi en el Nu Stadium|Jorge Martinez

Rayados convirtió cinco goles durante sus tres presentaciones, mientras que La Máquina solamente anotó cuatro. Esa diferencia mínima permitió que el conjunto regiomontano terminara en el cuarto lugar de la tabla de la Liga BBVA MX y dejara a los cementeros en la quinta posición.

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La clasificación quedó definida de la siguiente manera:



Monterrey: 6 puntos, diferencia de +1 y cinco goles a favor.

Cruz Azul: 6 puntos, diferencia de +1 y cuatro goles a favor.

Cuáles eran los criterios de desempate de la Leagues Cup

El primer criterio establecido por el torneo era la diferencia entre los goles anotados y recibidos. Como ambos equipos terminaron con +1, se tomó en cuenta la cantidad de victorias obtenidas dentro de los 90 minutos.

Rayados y Cruz Azul también estuvieron igualados en ese apartado, debido a que ganaron dos partidos y perdieron uno. Por esta razón, el siguiente punto del reglamento era la mayor cantidad de goles marcados, criterio que terminó favoreciendo a Monterrey.

En caso de que la igualdad hubiera continuado, se habría considerado la menor cantidad de tantos recibidos, la tabla de juego limpio y, como última instancia, un sorteo.