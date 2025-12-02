El exótico destino donde Chicharito Hernández podría terminar su carrera tras su fatídica segunda etapa en Chivas

Chicharito Hernández no ha tenido el desenlace que esperaba con las Chivas tras haber tenido su segunda etapa en el club que lo vio nacer. El experimentado delantero mexicano botó una oportunidad inmejorable de colocar a su equipo en semifinales del Apertura 2025, luego de haber fallado un penal contra Cruz Azul en el minuto 85 y con la serie empatada. Todo parece indicar que Javier no seguirá en Guadalajara y ya tendría un posible destino.

Chicharito Hernández se aleja de la Liga BBVA MX tras su fracaso con Chivas

Según información que compartió el periodista Gibran Araige, el ex Real Madrid y Manchester United tiene la intención de seguir jugando al futbol profesional, pero fuera de México. Según el corresponsal, Chicharito estaría buscando acomodo en un club de la FL Championship, es decir, la segunda división del futbol inglés. Cabe destacar que ciertas figuras del futbol defendieron a Javier tras fallar su penal con Chivas .

Crédito: @Chivas / IG

Lo cierto es que Chicharito no quiere terminar con su carrera futbolística habiendo tenido un capítulo para el olvido con el Guadalajara. Por esto, buscaría tener revancha en Inglaterra y que, según la fuente mencionada, sería su destino predilecto, ya que allí viven sus hijos, precisamente en la ciudad de Londres. De esta manera, Hernández tiene el deseo de estar cerca de su familia y cerrar su etapa como futbolista en el país donde supo brillar en Europa.

Inglaterra no es el único destino posible para Chicharito Hernández

Si bien es cierto que el deseo del futbolista es regresar a Inglaterra, otros mercados también están interesados en su fichaje. Reportes indican que Chicharito tendría ofertas provenientes desde Estados Unidos, liga a la cual ya perteneció durante los años 2020 y 2023. En ese tiempo, el canterano de Chivas defendió la camiseta de Los Angeles Galaxy y ahora tendría la posibilidad de regresar a la MLS.

Chicharito Hernández cierra una etapa oscura en Chivas

A pesar de haber regresado como un héroe a Guadalajara, la segunda etapa de Chicharito en Chivas estuvo lejos de lo esperado. En total, sumó 40 partidos jugados y apenas pudo marcar cuatro goles y repartir una asistencia en los 1,655 minutos que estuvo en el terreno de juego con el Rebaño. Lo cierto es que Hernández buscará cerrar su carrera de una mejor manera fuera de la Liga BBVA MX.