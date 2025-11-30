Sin importar que pase en el duelo con Cruz Azul, este jugador tendría los días contados en Chivas

Mientras Chivas busca gestar la épica y eliminar a Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025 , la directiva ya se encuentra planeando el armado del plantel pensando en el inicio del próximo torneo. Si bien es cierto que el Guadalajara intentará incorporar nuevos jugadores, hay un futbolista dentro del equipo de Gabriel Milito que tiene los días contados, sin importar qué suceda en el duelo ante La Máquina.

Raúl Martínez tiene un pie y medio fuera de Chivas

Raúl Martínez es el jugador que no continuaría en Chivas pensando en el 2026. Reportes indican que el defensor central de 22 años estaría cerca de ser fichado por Necaxa en el mercado de pases de invierno, luego de haber quedado en el olvido por decisión de Milito. Cabe destacar que el juvenil no ha sumado ningún minuto durante el Apertura 2025 y podría ser la primera baja del Guadalajara en 2026. Por otro lado, Chivas habría lanzado oferta por un fichaje bomba .

Martínez debutó de forma profesional bajo la tutela de Veljko Paunovic durante el Apertura 2023. En ese entonces, el jugador apuntaba a ser el futuro de la zaga del conjunto rojiblanco, pero esto se fue diluyendo con el paso del tiempo. Hoy en día se encuentra apartado del equipo por decisión del entrenador argentino y su salida de Guadalajara está cada vez más cerca.

Las razones por las que Raúl Martínez dejaría Chivas en 2026

Según reportes, Martínez abandonaría Chivas por su relación distante con Javier Mier, director deportivo del equipo rojiblanco. Como si fuese poco, el zaguero central no entra en los planes de Milito de cara al futuro, por lo que no sumará minutos en Primera División si decide quedarse en el Rebaño. Finalmente, su contrato expira en junio de 2026, por lo que la directiva busca negociarlo para sacar dinero por su salida.

Un inicio de temporada sin brillo para Raúl Martínez

Martínez no sumó ni un solo minuto durante el Apertura 2025 ni tampoco fue considerado para disputar la Leagues Cup con Chivas. Apenas logró disputar un partido con la categoría Sub-21 y, gran parte de la temporada, formó parte del Tapatío. El defensor jugó un total de 8 encuentros con la filial del Guadalajara, donde no consiguió marcar ni asistir en 609 minutos dentro del terreno de juego. Todo parece indicar que su salida de Chivas está cada vez más cerca.