deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

HISTORIA: México GOLEA 14-0 y sueña con ser el gran favorito en la próxima Copa del Mundo

La Selección Mexicana femenil consiguió su mayor triunfo en la historia en compromisos oficiales y sueña con ser protagonista en el Mundial 2027

México golea 14-0 a su rival y hace historia
Crédito: @miseleccionmx / X
México golea 14-0 a su rival y hace historia
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

Pocas veces un equipo logra golear a su rival por más de diez goles y, por esta razón, México acaba de grabar su nombre en los libros de historia. Resulta que la Selección Mexicana femenil tuvo una noche de ensueño y consiguió derrotar por 14-0 a San Vicente y las Granadinas, resultado que significó la victoria más abultada en la historia del combinado azteca.

México golea 14-0 a San Vicente y sueña con el Mundial 2027

El equipo conducido por el español Pedro López dominó el juego de principio a fin y exhibió un show histórico. Charlyn Corral fue la máxima figura del encuentro, firmando una actuación memorable, habiendo marcado siete goles. El resultado se completó con el hattrick de Lizbeth Ovalle y los goles de Alice Soto, Montserrat Hernández, Scarlett Camberos y María Sánchez.

México golea 14-0 a San Vicente en las Eliminatorias de Concacaf
Crédito: @Miseleccionfem / X
México golea 14-0 a San Vicente en las Eliminatorias de Concacaf

Dicho triunfo se dio en el marco de la primera jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo hacia el Mundial de Brasil 2027. Con este impresionante resultado, México escaló hasta la primera posición del Grupo A, plaza que comparte con Puerto Rico, Santa Lucía e Islas Vírgenes Americanas. De esta manera, el combinado nacional sueña con ser protagonista en la próxima Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR:

Charlyn Corral fue la figura más brillante de México femenil

Corral se llevó todos los reflectores luego de anotar en siete ocasiones, siendo vital para sellar la goleada histórica del combinado mexicano. Este increíble número significó que la delantera de Pachuca alcanzara la segunda posición en la tabla histórica de goleadoras de la Selección Mexicana femenil. Cabe destacar que Maribel Domínguez lidera el ranking con 82 goles anotados en 116 partidos.

Charlyn Corral se muestra competitiva a pesar de la abultada goleada

Luego de ser protagonista en una de las noches más recordadas en el futbol mexicano, Corral remarcó que la goleada no cambia la exigencia interna del equipo: “Aunque ganamos así, siempre se puede mejorar y tenemos que ir por más”, aseguró la delantera de 34 años, quien entiende que las eliminatorias rumbo al próximo Mundial recién están comenzando.

Los próximos partidos que le esperan a México femenil en eliminatorias

Con la goleada ante San Vicente, el 2025 de México femenil legó a su fin. El próximo juego está programado para el 2 de marzo del año próximo, día en el que la Selección Mexicana enfrentará a Santa Lucía. Luego, continuará con su actividad el 10 de abril ante Islas Vírgenes y cerrará esta ventana de partidos el 18 de abril frente a Puerto Rico. El sueño del Mundial 2027 está más vivo que nunca.

Selección Azteca Femenil
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Llegadas de la Selección de México y Uruguay | Recibimiento 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay
Resumen Selección MX.jpg
Selección Azteca
Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Malagón monumental! Otra vez salva a México con una atajada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Qué atajada de Malagón! Salva a México del tercer gol con una parada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Damián Bobadilla!| México 1 - 2 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Raúl Jiménez ! | de Penal | México 1 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Antonio Sanabria! | Revisión del VAR | México 0 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡POR NADA! Edson Álvarez remata en el córner y estrella el balón en el poste | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Casi el primero de México! Tremendo tiro libre de Mora que salva el portero | México vs Paraguay
×
×