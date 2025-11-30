HISTORIA: México GOLEA 14-0 y sueña con ser el gran favorito en la próxima Copa del Mundo

Pocas veces un equipo logra golear a su rival por más de diez goles y, por esta razón, México acaba de grabar su nombre en los libros de historia. Resulta que la Selección Mexicana femenil tuvo una noche de ensueño y consiguió derrotar por 14-0 a San Vicente y las Granadinas, resultado que significó la victoria más abultada en la historia del combinado azteca.

México golea 14-0 a San Vicente y sueña con el Mundial 2027

El equipo conducido por el español Pedro López dominó el juego de principio a fin y exhibió un show histórico. Charlyn Corral fue la máxima figura del encuentro, firmando una actuación memorable, habiendo marcado siete goles. El resultado se completó con el hattrick de Lizbeth Ovalle y los goles de Alice Soto, Montserrat Hernández, Scarlett Camberos y María Sánchez.

Crédito: @Miseleccionfem / X México golea 14-0 a San Vicente en las Eliminatorias de Concacaf

Dicho triunfo se dio en el marco de la primera jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo hacia el Mundial de Brasil 2027. Con este impresionante resultado, México escaló hasta la primera posición del Grupo A, plaza que comparte con Puerto Rico, Santa Lucía e Islas Vírgenes Americanas. De esta manera, el combinado nacional sueña con ser protagonista en la próxima Copa del Mundo.

¡Noche histórica para La Femenil! ⚽🔥

Impusimos un 0-14 ante San Vicente y las Granadinas, marcando la mayor goleada en la historia de La Femenil. 🏆🇲🇽



¡Gran inicio rumbo a Brasil 2027! 🌎💛#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/qbo8dZxfJr — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 30, 2025

Charlyn Corral fue la figura más brillante de México femenil

Corral se llevó todos los reflectores luego de anotar en siete ocasiones, siendo vital para sellar la goleada histórica del combinado mexicano. Este increíble número significó que la delantera de Pachuca alcanzara la segunda posición en la tabla histórica de goleadoras de la Selección Mexicana femenil. Cabe destacar que Maribel Domínguez lidera el ranking con 82 goles anotados en 116 partidos.

Con este gol, Charlyn Corral se convierte en la 2da máxima anotadora de La Femenil con 26 goles, superando a Iris Mora. ⚽️⚽️💚🤍❤️ pic.twitter.com/x0CMaj5Cor — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 29, 2025

Charlyn Corral se muestra competitiva a pesar de la abultada goleada

Luego de ser protagonista en una de las noches más recordadas en el futbol mexicano, Corral remarcó que la goleada no cambia la exigencia interna del equipo: “Aunque ganamos así, siempre se puede mejorar y tenemos que ir por más”, aseguró la delantera de 34 años, quien entiende que las eliminatorias rumbo al próximo Mundial recién están comenzando.

Los próximos partidos que le esperan a México femenil en eliminatorias

Con la goleada ante San Vicente, el 2025 de México femenil legó a su fin. El próximo juego está programado para el 2 de marzo del año próximo, día en el que la Selección Mexicana enfrentará a Santa Lucía. Luego, continuará con su actividad el 10 de abril ante Islas Vírgenes y cerrará esta ventana de partidos el 18 de abril frente a Puerto Rico. El sueño del Mundial 2027 está más vivo que nunca.