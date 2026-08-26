Chicharito Hernández y los mexicanos más destacados en la historia de la Premier League

Javier, el Chicharito Hernández, es considerado uno de los mejores jugadores mexicanos que han pisado la English Premier League principalmente en su faceta como elemento del Manchester United, aunque en menor medida también pudo brillar en el West Ham.

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Sin embargo, a lo largo de la historia del futbol mexicano ha tenido la fortuna de presentar varios elementos en la Liga más importante y competitiva del mundo, motivo por el cual es preciso que conozcas cuáles son los mejores futbolistas nacidos en el país que han estado en la Premier League.

¿Qué jugadores, como el Chicharito Hernández, han destacado en la Premier League?

Así como el Chicharito Hernández, quien además de ser campeón de la Premier y anotar 53 goles en su paso por el club, existe otro elemento que es considerado una leyenda para los Wolves y ese es Raúl Jiménez, quien ahora disputará la segunda división con los Lobos.

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Javier Chicharito Hernandez signed for Manchester United on this day in 2010.https://t.co/A1NLDlQlPq — Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) May 27, 2022

Raúl Alonso también se consagró como un elemento destacado en el Fulham, equipo en donde estuvo en los últimos años, registrando más de 60 goles contando ambos clubes. Otro jugador que destacó en menor medida fue Edson Álvarez por lo realizado en el pasado reciente con el West Ham.

Hace algunos años, Carlos Salcido fue un elemento realmente cumplidor en el Fulham, misma situación que sucedió con Guillermo Franco en el West Ham. Finalmente, no podemos olvidar a Carlos Vela, quien tuvo algunos destellos interesantes en el Arsenal.

¿Qué mexicanos estarán en la Premier League 2026 - 2027?

A diferencia de lo que fue la temporada anterior, cabe mencionar que para esta campaña únicamente habrá un mexicano, quien es Julián Araujo, gracias a su etapa en el Bournemouth. Vale mencionar que Raúl Jiménez y Edson Álvarez estarán en la segunda división inglesa.