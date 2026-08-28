Chivas tiene 2 JOYAS que interesan a Rafael Márquez para la Selección Mexicana

Un nuevo proceso internacional está a punto de comenzar de la mano de Rafael Márquez, quien se hará cargo de la Selección Mexicana con miras al Mundial del 2030 y que, ante ello, tendría en mente a dos jugadores que han sobresalido en las Chivas del Guadalajara.

Goool de Chivas| Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX

Chivas se ha convertido en la base de la Selección Mexicana desde la llegada de Gabriel Milito, quien ha tenido la oportunidad de potenciar las cualidades de cada uno de sus futbolistas. Ahora, se sabe que el técnico del combinado tricolor, Rafael Márquez, estaría detrás de estas dos joyas.

¿Cuáles son las joyas de Chivas que podrían llegar a la Selección Mexicana?

De acuerdo con información del portal Rebaño Pasión, el técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, estaría interesado en convocar en algún momento del proceso a Hugo Camberos y Santiago Sandoval, dos de las joyas más grandes que Chivas tiene en la actualidad.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

👏🇲🇽 ¡MERECIDO, MUCHACHOS!



Hugo Camberos y Santiago Sandoval podrían ser las grandes novedades de Rafa Márquez para la próxima Fecha FIFA. 👀



Las joyas de Chivas recibirían su primer llamado a la Selección Mayor después de conquistar el Premundial Sub-20. 🏆



Vía:… pic.twitter.com/8fzOap5wlI — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 27, 2026

Cabe mencionar que ninguno de los dos jugadores supera los 20 años de edad y, de hecho, estuvieron en la última convocatoria de la Selección Mexicana con límite de edad, hecho que ayudaría a que su participación en el combinado absoluto se pueda dar de forma más natural.

Cabe mencionar que, hasta el momento, esto es solo un rumor que no ha sido confirmado por el propio entrenador. Sin embargo, no se descarta que se vuelva una realidad si es que los jugadores de Chivas mantienen el buen nivel que han demostrado a lo largo de esta temporada.

¿Cuáles son los números de Santiago Sandoval y Hugo Camberos en Chivas?

Hugo Camberos, con 19 años de edad, ha tenido la oportunidad de presentarse con tres anotaciones y una asistencia en 38 partidos disputados con Chivas. Santiago Sandoval, por su parte, registra ocho dianas y un pase a gol en 37 duelos disputados hasta el momento.