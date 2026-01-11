Llegó a Chivas con pocas luces y hoy ya lo piden para la Copa Mundial de la FIFA: “Lo llevaría”

Chivas tuvo un gran debut en el Clausura 2026 y cerró la primera jornada con una victoria contundente de 2-0 sobre Pachuca . Los dirigidos por Gabriel Milito convencieron a sus aficionados y sorprendieron al resto de la Liga BBVA MX, sin embargo, uno de los jugadores titulares del Rebaño cautivó a todo el futbol mexicano con su rendimiento. Se trata de Brian Gutiérrez, nuevo refuerzo del Guadalajara que llegó en este mercado invernal.

La afición quiere a Brian Gutiérrez en la Copa Mundial de la FIFA

El mediocampista mexicoamericano cerró un partido memorable ante los Tuzos y repartió la asistencia para el gol de Armando González. Su buen desempeño llevó a que los aficionados pidieran por la convocatoria de Gutiérrez para la Selección Mexicana y disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Un comentario que se mira apresurado, pero que podría convertirse en realidad en los próximos meses.

Brian Gutiérrez es pedido para jugar el Mundial 2026|Crédito: @Chivas / X

“Brian Gutiérrez tiene que ir sí o sí al Mundial”, esbozó un fanático de Chivas en la red social de X. Sin embargo, los aficionados rojiblancos no fueron los únicos en postular al jugador de 22 años a la Selección Mexicana: “Soy del América, pero yo llevaría a Brian Gutiérrez al Mundial en lugar de Orbelín Pineda”, expresó otro usuario de la plataforma. Sin lugar a dudas, el volante ofensivo impresionó a todos con su nivel dentro del terreno de juego.

Tala, Campillo, Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín, Piojo y Hormiga tienen que ir si o si al mundial. Y en una de esas se sube Cotorro y Camberos. — Ariana Grande Chivahermana (@Ariana_chivas) January 11, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Brian Gutiérrez podría ser un gran problema para Chivas

De mantener este gran nivel, no sería descabellado que Javier Aguirre convoque al futbolista nacido en Illinois a la Selección Mexicana. A estas alturas, Gutiérrez aparece como uno de los jugadores que podría ser baja de Chivas para afrontar la Liguilla del Clausura 2026. En caso de que esto suceda, será una ausencia de peso para el equipo de Gabriel Milito, que tiene como objetivo pelear por el título de la Liga BBVA MX.

No obstante, en conferencia de prensa, el entrenador argentino mostró calma ante esta situación: “Pensamos a corto plazo, no imaginamos lo que va a pasar en dos meses, hoy fue Pachuca, tenemos que guardar energía para el siguiente partido. Si tenemos baja para jugar la Copa del Mundo, bienvenido sea, cualquier jugador quisiera representar a su país. Hemos armado un buen plantel y confío en los posibles reemplazos”.