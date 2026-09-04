Chivas le cerró la puerta, ahora es un crack y próximamente tendría el mismo destino que la Hormiga González

El Club Deportivo Guadalajara es uno de los equipos más importantes del país y eso le pasó factura a este elemento, que incluso fue borrado de todas las categorías de la institución. Aunque Diego Campillo hoy es un elemento de suma importancia, tuvo que equivocarse para darse cuenta de los lujos que se viven en la élite. Incluso, se habla de interés por él en el futbol europeo. Así luce el presente del central de las Chivas.

Protagonistas | Programa completo | 7 Julio 2025

¿Por qué corrieron de Chivas a Diego Campillo?

El zaguero se sinceró en una charla que tuvo en el programa de Fernando Quirarte, donde habló de sus etapas previas con el Guadalajara. Comentó que en un punto de su carrera, los que dirigían a Chivas le cerraron las puertas y ni siquiera en Tapatío le permitieron quedarse. Fue por eso, que terminó en los Mineros de Zacatecas en la Liga de Expansión.

“Bajé mucho mi rendimiento en el futbol. Me desvelaba, salía, entrenaba mal. Me dijeron: Ya no contamos contigo, te puedes ir. Me voy a Zacatecas y me di cuenta de lo que estaba perdiendo”. Incluso se indica que las personas que quedaron tras la salida de Fernando Hierro, le catalogaron como “alzado” por los elogios que recibía del exterior.

Cuando llegó a Zacatecas, se dio cuenta de los lujos en los que vivía siendo parte de un equipo como el jalisciense. Aunque volvió y fue campeón con la filial de Chivas en la propia Liga de Expansión, la directiva decidió venderlo a Juárez. La gente lo vio como una equivocación y así fue. Al final los rojiblancos fueron por él de nueva cuenta y hoy se ha convertido en un referente de la institución.

#DiegoCampillo #Chivas #FernandoQuirarte #LigaMX ♬ sonido original - Platicando con el Sheriff @platicandoconelsheriff Amigos, hoy estamos de regreso. 🎙️⚽️ Quiero invitarlos a que me acompañen esta noche en el estreno de una nueva temporada de Platicando con el Sheriff. Arrancamos con un gran invitado: Diego Campillo, con quien tuve una charla muy especial sobre su carrera, los momentos difíciles que vivió, su regreso al club y todo lo que quiere conseguir con esta camiseta. 🔴⚪️ Diego tiene algo muy claro: quiere ser referente, capitán y campeón con @chivas Los espero hoy a las 8:00 PM en YouTube para ver juntos este nuevo episodio. Nos vemos en Platicando con el Sheriff. #PlaticandoConElSheriff

¿Diego Campillo ya le generó ofertas de Europa a Chivas?

Las buenas actuaciones de Diego Campillo son ampliamente conocidas en el entorno mexicano, por eso se habla de él e incluso lo han candidateado para jugar en la selección nacional. Sin embargo, también hay algunos relatos que lo ponen en la mira de Europa. El central del chiverío podría ser materia de exportación en el futuro, pues se ha hablado del Copenhague e incluso el propio Olympiakos ya lo tendrían en la mira.