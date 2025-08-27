¿Adiós a Milito? Chivas tendrá al menos dos bajas para enfrentar a Cruz Azul

Las Chivas del Guadalajara vivirán el que es, probablemente, el duelo más importante que tendrán hasta ahora dentro del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El Rebaño Sagrado está obligado a sacar el triunfo ante Cruz Azul, aunque para ello deberá hacerlo sin dos elementos importantes.

Pese a los buenos minutos que ha tenido en distintos partidos de este torneo, la realidad es que la escuadra dirigida por Gabriel Milito no ha obtenido los puntos necesarios para trascender en el Apertura 2025. Por tal motivo, el argentino está obligado a sacar un buen resultado en su casa y con su gente.

¿Cuántos puntos tiene Chivas en el Apertura 2025?

Luego de haber disputado cinco encuentros del torneo (uno menos que la mayoría de los clubes), Chivas ha sumado solamente 4 unidades producto de una victoria, tres empates y un descalabro, así como 8 goles a favor y 10 en contra. Por ende, la victoria ante Cruz Azul, en un duelo programado para este sábado a las 19:00 horas, no está a discusión.

🔝 Roberto ‘Piojo’ Alvarado en números 📊



🔥 Extremo, interior, asiste, anota y genera en la ofensiva del Guadalajara desde su llegada al redil 🔥



🇫🇷 VENGA, ‘PIOJO’ 👏🏼 pic.twitter.com/yeMPBG1BYj — CHIVAS (@Chivas) August 27, 2025

¿Cuál es el historial entre Chivas y Cruz Azul?

De acuerdo con el portal Vivo El Futbol, en los últimos diez enfrentamientos de Liga entre Chivas y Cruz Azul es la Máquina quien sale avante con un total de seis triunfos por únicamente tres derrotas y un empate. De hecho, los cementeros han obtenido la victoria en los últimos tres compromisos con un saldo de cinco goles a favor y ninguno en contra.

¿Chivas tendrá bajas para medirse a Cruz Azul este sábado?

Durante las últimas prácticas rumbo al juego de este sábado, Gabriel Milito ha tenido que entrenar con equipo incompleto luego de las ausencias de Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, la Hormiga González y Luis Romo, mismos que se entrenan con la Selección Mexicana en el microciclo de Javier Aguirre.

Richard Ledezma (24|🇺🇸🇲🇽) firmará como Nuevo Jugador de Chivas esta misma semana. pic.twitter.com/WdMs9mOqrL — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 ☀️ (@Diegoobrizuela) June 10, 2025

El técnico argentino espera contar con ellos en su totalidad para el partido ante la Máquina de Cruz Azul ; no obstante, no ocurre lo mismo con Daniel Aguirre y Richard Ledezma, elementos que forman parte de la zona defensiva del Rebaño y que, debido a sus respectivas lesiones, muy probablemente no podrán estar en este compromiso.