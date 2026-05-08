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Fútbol

¿Le alcanzará a Chivas para remontar a Tigres en la Liguilla?

Chivas necesita una noche perfecta para darle la vuelta a Tigres y seguir con vida en la Liguilla. La ilusión rojiblanca sigue intacta.

Por: Azteca Deportes

Con información de: Azteca Deportes

Chivas enfrenta una misión complicada ante Tigres en la vuelta de la Liguilla del Clausura 2026. El Rebaño necesita una actuación contundente para remontar la serie y mantener vivo el sueño del campeonato, mientras que los felinos buscarán imponer su experiencia y cerrar el pase. Analizamos si al conjunto rojiblanco le alcanzará para darle la vuelta a Tigres y cuáles son las claves que podrían definir el encuentro.

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