¿Le alcanzará a Chivas para remontar a Tigres en la Liguilla?
Chivas necesita una noche perfecta para darle la vuelta a Tigres y seguir con vida en la Liguilla. La ilusión rojiblanca sigue intacta.
Chivas enfrenta una misión complicada ante Tigres en la vuelta de la Liguilla del Clausura 2026. El Rebaño necesita una actuación contundente para remontar la serie y mantener vivo el sueño del campeonato, mientras que los felinos buscarán imponer su experiencia y cerrar el pase. Analizamos si al conjunto rojiblanco le alcanzará para darle la vuelta a Tigres y cuáles son las claves que podrían definir el encuentro.