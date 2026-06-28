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“Nos robaron”, pero la fiesta no para: colombianos reaccionan tras el duelo ante Portugal

La afición colombiana no ocultó su frustración tras el partido frente a Portugal. Entre reclamos por las decisiones arbitrales y el orgullo por el desempeño de su selección, los aficionados dejaron opiniones que dieron de qué hablar.

Por: Azteca Deportes

La pasión de la afición colombiana se hizo sentir al finalizar el intenso enfrentamiento entre Colombia y Portugal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. En un nuevo episodio de Los Vigías, los seguidores de la Selección Colombia compartieron sus reacciones, analizaron las jugadas más polémicas y expresaron su sentir tras un partido que dejó muchas emociones.