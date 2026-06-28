“Nos robaron”, pero la fiesta no para: colombianos reaccionan tras el duelo ante Portugal
La afición colombiana no ocultó su frustración tras el partido frente a Portugal. Entre reclamos por las decisiones arbitrales y el orgullo por el desempeño de su selección, los aficionados dejaron opiniones que dieron de qué hablar.
La pasión de la afición colombiana se hizo sentir al finalizar el intenso enfrentamiento entre Colombia y Portugal en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. En un nuevo episodio de Los Vigías, los seguidores de la Selección Colombia compartieron sus reacciones, analizaron las jugadas más polémicas y expresaron su sentir tras un partido que dejó muchas emociones.