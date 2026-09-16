Chivas parte con ventaja para el Clásico Nacional y todo es culpa de Guillermo Almada

El sábado 19 de septiembre llegará una edición más del Clásico Nacional y algunos ya comienzan con sus respectivas quinielas. Ante eso, las estadísticas previas dejan un dato bastante interesante, donde Chivas queda mejor parado. Y es que el actual estratega del América lleva años sin derrotar al Guadalajara. Estas son las estadísticas de Guillermo Almada ante el chiverío.

La autocrítica de Guillermo Almada después de enfrentar a Pumas

¿Cuánto tiempo lleva Guillermo Almada sin derrotar a las Chivas?

El estratega uruguayo es un hombre que ya hizo carrera en el futbol mexicano. Ahora, vivirá por primera vez un Clásico Nacional en medio de una temporada de cambios dentro de la institución azulcrema. Por eso, espera vencer a unas Chivas a las que ya derrotó en varias oportunidades… aunque no recientemente. El último triunfo de Guillermo Almada contra los rojiblancos sucedió hace 4 años, cuando Pachuca se impuso 2-1 en el Clausura 2022.

Pese a que el debut del profesor Almada en México se dio ante Chivas en el Clausura 2019, ganando 3-0 con Santos Laguna, los últimos 3 enfrentamientos ante el Rebaño Sagrado han sido derrotas. Por ello varios ya sacaron dicha estadística para hablar de un favoritismo del conjunto rojiblanco, en un duelo que se espera muy cerrado.

Los 3 resultados más recientes de Guillermo Almada contra el Guadalajara fueron con los Tuzos y terminaron con marcadores de 2-1, 0-2 y 0-1. Sin embargo, las estadísticas generales del sudamericano contra el equipo tapatío están perfectamente equilibradas. Ganó 4 veces, perdió otras 4 y empató en 5 oportunidades. Aunque son 6 partidas donde el técnico no ha logrado triunfo frente al Rebaño Sagrado.

¿Cuáles son las estadísticas de Guillermo Almada frente a Chivas?

Como se comentó, el técnico de Uruguay comenzó bien sus duelos ante las Chivas, sin embargo en años recientes eso cambió drásticamente. Hoy está en perfecto equilibrio y el sábado dicha situación podría decantarse de manera positiva. He aquí el panorama de este particular duelo entre Guillermo Almada y el Club Deportivo Guadalajara.