Baba Vanga lanzó esta predicción y todos temen que ocurra en el Sorteo del Mundial 2026

Baba Vanga, quien falleció en 1996, es famosa por sus profecías, las cuales anticiparon acontecimientos históricos como la caída de las Torres Gemelas o el desastre de Chernóbil. Entre sus predicciones para este 2025, se menciona que sucedería un hecho que es “capaz de marcar a la humanidad”, donde sus seguidores lo asocian a un posible contacto extraterrestre y que, incluso, podría suceder durante el sorteo del Mundial 2026 .

La profecía de Baba Vanga que podría hacerse realidad en el sorteo del Mundial 2026

De acuerdo a una de sus profecías más difundidas, la vidente búlgara adelantó que durante este año se vivirá la aparición de “una nueva luz en el cielo durante un gran evento deportivo”. Con el año 2025, cerca de llegar a su final, el sorteo del Mundial 2026 emerge como el evento principal para que se cumpla dicha predicción, pues será un acontecimiento observable por millones de personas alrededor del planeta.

Crédito: @fifaworldcup_es / X El sorteo del Mundial 2026 podría vivir un acontecimiento histórico

El objeto interestelar 3I Atlas hizo crecer las expectativas

La credibilidad de la profecía fue en aumento luego de conocerse que astrónomos reportaron la presencia del objeto interestelar 3I Atlas, cuyo origen aún genera debate entre la comunidad científica. Resulta que el reconocido astrofísico Avi Loeb, famoso por sus investigaciones sobre objetos no identificados en el espacio, sugirió que algunos objetos interestelares podrían tener tecnología no humana en su composición.

Si bien es cierto que no existe ninguna evidencia que relacione este fenómeno con alguna predicción, la coincidencia temporal ha despertado especulaciones en redes sociales. Por esta razón, internautas en redes sociales relacionaron la aparición del 3l Atlas con la ya famosa frase atribuida a Baba Vanga. Sin embargo, esto debe tomarse con pinzas, pues muchas de las frases adjudicadas a la vidente carecen de documentación verificable y suelen difundirse sin contexto.

El día en que se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

Como cada año previo a la Copa del Mundo, la FIFA busca acaparar la atención de millones de fanáticos del futbol alrededor del mundo con el sorteo de la fase de grupos del Mundial. En este caso, la conformación de los grupos de la edición 2026 se llevará a cabo el día 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC. El evento iniciará a las 11:00 horas (Ciudad de México) y la Selección Mexicana será una de las cabezas de serie.