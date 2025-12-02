Cruz Azul dejaría salir a Ángel Sepúlveda solo si se cumplen estas 2 condiciones

El futuro de Ángel Sepúlveda podría ser uno de los temas centrales del mercado invernal mexicano . A pesar de haber renovado su contrato con Cruz Azul a principios de año, el delantero podría pasar a las Chivas. Tanto en La Noria como en Guadalajara reconocen que el escenario está abierto, pero únicamente bajo términos específicos que deberán cumplirse.

De acuerdo con la información del periodista Adrián Esparza Oteo, Chivas mantiene conversaciones con Cruz Azul y mostró un interés en repatriar al atacante. Sepúlveda marcó siete goles en el actual Apertura 2025 y Gabriel Milito vería con buenos ojos su arribo. Sin embargo, hay dos factores clave a tener en cuenta.

Las dos condiciones que Cruz Azul no piensa negociar para el traspaso de Sepúlveda

Cruz Azul dejó en claro que la salida de Sepúlveda solo será posible si se cumplen dos requisitos, tal y como reveló el periodista César Caballero. El primero es que no partirá antes de que el equipo concluya su participación en este semestre, lo que incluye tanto la Liga BBVA MX como la Copa Intercontinental.

La segunda condición es que la oferta que Chivas presente deberá ser por una venta definitiva, nada de préstamos o cesión con opción de compra. Cruz Azul busca obtener un beneficio económico claro para reinvertir en un atacante más joven y alineado con el proyecto deportivo.

Tras quedar eliminados del Apertura 2025, justamente ante La Máquina, y dejar varias dudas en el sector ofensivo (excepto por el rendimiento de Armando 'La Hormiga' González), Chivas reflotó la posibilidad de sumar a Sepúlveda de cara al Clausura 2026, ahora con más fuerzas. ¿Se dará el regreso del delantero de 34 años al Rebaño Sagrado?