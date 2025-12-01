Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, dijo algo increíble sobre el penal fallado de Chicharito Hernández

En un partido dramático, Cruz Azul se impuso ante Chivas y avanzó a las semifinales del Apertura 2025. Tras lo sucedido en Ciudad Universitaria, todos los focos apuntaron sobre Chicharito Hernández, futbolista que tuvo la oportunidad de adelantar a los rojiblancos mediante un penal cuando faltaban solamente cinco minutos para el final, pero su remate no se dirigió hacia la portería. En este contexto, el portero de La Máquina habló al respecto.

Andrés Gudiño habla sobre el penal fallado de Chicharito Hernández

En el minuto 85 de juego y con la serie empatada 2-2, Chivas tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador gracias a un penalti a favor. Javier Hernández fue el encargado de tomar el balón , pero a la hora de la ejecución, el esférico pasó por encima del larguero. “Desde que yo vi la jugada a nivel de cancha traté de concentrarme lo más posible, afortunadamente para nosotros y desgraciadamente para ellos la volaron”, soltó Andrés Gudiño tras el encuentro.

Gudiño, quien se había lanzado hacia el poste izquierdo, vio como el remate del delantero de 37 años se iba por encima de la portería, cayendo en la tribuna. Ese gol hubiese significado el 3-2 a favor de Chivas, resultado que le permitía al equipo de Gabriel Milito clasificarse a las semifinales del Apertura 2025. Sin embargo, la historia fue distinta y Cruz Azul terminó avanzando a la siguiente ronda.

Gudiño destacó la intensidad del juego entre Cruz Azul y Chivas

Dejando de lado el penal errado de Chicharito, el portero de La Máquina destacó la intensidad con la que se vivió el encuentro: “Fue muy intenso, un partido cerrado, hay que felicitar al otro equipo, vino y se plantó, también resaltar del equipo de nosotros nunca dejamos de luchar. Me siento muy bien, con mucha confianza, más no confiado”.

Cruz Azul ya conoce a su rival de semifinales del Apertura 2025

Tras conseguir el pase a semifinales, los dirigidos por Nicolás Larcamón deberán enfrentar a Tigres de la UANL. El equipo universitario viene de remontar un 3-0 en contra tras golear por 5-0 a Xolos de Tijuana en El Volcán, por lo que llegan al duelo contra los cementeros llenos de confianza.

El primer duelo entre ambos equipos se jugará en Ciudad Universitaria, mientras que la serie se definirá en El Volcán para conocer a uno de los finalistas de la Liga BBVA MX. Los azules buscarán regresar a la final del futbol mexicano, siendo su última participación en dicha instancia durante el Clausura 2024, escenario donde cayeron frente al Club América.