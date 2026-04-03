Chivas le habría fijado un precio mínimo a Tala Rangel para no perderlo tras el Clausura 2026

El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX comienza a calentarse incluso antes de que termine el Clausura 2026. Mientras que Pumas tendría nuevo refuerzo, el nombre de Raúl "Tala" Rangel está en el centro de la escena en Chivas. Pues el guardameta del CD Guadalajara brilla en la Selección Nacional de México y ha despertado el interés desde equipos de Europa.

El portero de 26 años ha generado que equipos del Viejo Continente lo busquen. Sin embargo, a pesar del interés y de una presunta oferta que habría llegado desde Dinamarca, Chivas —que tiene un jugador que llegó como figura y hoy no vale nada— le puso un precio mínimo a Tala Rangel: 6 millones de dólares (107 millones de pesos mexicanos).

Raúl Rangel manda mensaje a Chivas sobre su posible salida a Europa|MexSport

El interés del Copenhague en Tala Rangel y la postura de Chivas

Recientes reportes de ESPN indican que el FC Copenhague ya dio el primer paso formal para llevarse al arquero tapatío. El conjunto danés, habitual protagonista en competiciones europeas, habría presentado una oferta formal a la directiva rojiblanca. Sin embargo, en Verde Valle la respuesta fue un “no” rotundo, al menos no por esa cifra que habrían acercado los daneses.

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Chivas entiende que Rangel es su presente bajo los tres palos, pero también que podría seguir creciendo en cuanto a valor de mercado internacional. De hecho, se sabe que es muy probable que sea el portero titular elegido por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México. Un buen rendimiento allí haría crecer mucho más su precio.

¿Cuánto pide Guadalajara por “El Tala” Rangel?

Para que el “Rebaño Sagrado” se siente a negociar la salida de su portero tras el Clausura 2026, la cifra ya ha sido establecida. La directiva espera recibir, como mínimo, 6 millones de dólares por la carta del jugador. Sitios especializados en finanzas sostienen que el valor de mercado del guardametas de Chivas es de 6 millones de euros, poco más de lo que pide el club.

Los números de Tala Rangel con Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio que se especializa en mercado de fichajes y estadísticas, los números de Tala Rangel en Chivas de Guadalajara son los siguientes: