Chivas de Guadalajara vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 17 de septiembre, partido pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: ¿Bye, Rayados? Sergio Ramos presume nuevo equipo en redes sociales

Chivas recibe vs Tigres en el Estadio Akron. A pesar de no ser semana de fecha doble, el Club Deportivo Guadalajara y la escuadra de la UANL juegan este 17 de septiembre, esto debido a que no pudieron disputar la Jornada 1 en tiempo y forma tras los trabajos de remodelación en el inmueble de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ encara el partido en casa luego de haber derrotado al Club América en el Clásico Nacional, compromiso de la Jornada 8. Por su parte, el conjunto comandado por Guido Pizarro llega de empatar sin anotaciones frente al Club León.

Alineaciones Chivas vs Tigres

Chivas: Raúl Rangel, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Luis Romo, Fernando González y Santiago Sandoval.

Tigres: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Francisco Córdova, Javier Aquino, Romulo Zanré, Bernardo Parra y Ángel Correa.

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres suma REFUERZO ganador de la Champions League para el Apertura 2025