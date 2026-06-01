Chivas fue el mejor equipo del año aunque no ganó el título y esto lo demuestra

Chivas de Guadalajara fue uno de los grandes animadores que tuvo este Clausura 2026, pues durante mucho tiempo fue el líder de la tabla de posiciones en la fase regular y hasta alcanzó las semifinales de la Liguilla. Aunque le faltó un poco para poder acceder a la Gran Final, hay un dato que confirma que fue el mejor equipo del año pese a no tener el título.

Mientras se habla de que hubo un sacrificado para que Kevin Castañeda llegue al “Rebaño Sagrado”, lo cierto es que demostró ser el mejor equipo del año porque Javier Aguirre convocó a 5 futbolistas de Chivas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En tanto, apenas citó a uno o dos futbolistas de otros equipos.

Los 5 jugadores de Chivas convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El “Vasco” Aguirre decidió que el Guadalajara sea la base para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca) en el encuentro ante Sudáfrica. Pues citó a 5 jugadores del equipo de Gabriel Milito; y ellos son:

Raúl Tala Rangel (portero)

Brian Gutiérrez (centrocampista)

Luis Romo (centrocampista y posible defensa)

Armando “la Hormiga” González (delantero centro)

Roberto “Piojo” Alvarado (delantero polivalente)

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El resto de los equipos estuvo muy lejos de Chivas en México

A pesar de que Cruz Azul y Toluca fueron los equipos que levantaron un título en este año (Concachampions y Liga MX los dos alternadamente), La Máquina tuvo un solo convocado en México (Érik Lira, centrocampista) y los Diablos Rojos tuvieron dos (Alexis Vega, delantero; y Jesús Gallardo, lateral y carrilero izquierdo). Igual, se quedaron lejos del Guadalajara.

Milito contempla a Alvarado como atacante por dentro|Chivas de Guadalajara

El atenuante de por qué el Guadalajara tuvo más convocados a la Selección Mexicana

Un dato a tener en cuenta sobre la convocatoria de México es que Chivas juega con puros mexicanos en su plantilla, no puede tener extranjeros en sus filas. Entonces, por una cuestión matemática, tiene más posibilidades de contar con jugadores citados a la Selección Mexicana. De todos modos, la decisión de Aguirre se explica sobre todo por el gran nivel de la escuadra tapatía.

