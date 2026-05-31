El jugador de Chivas que fue sacrificado para cerrar el fichaje de Kevin Castañeda

A pesar de que el Clausura 2026 finalizó hace unos días, la directiva de Chivas se mueve en conjunto con el cuerpo técnico de Gabriel Milito para planificar el armado de la plantilla para el próximo torneo. Si bien es cierto que el cuadro rojiblanco se interesó en el fichaje de Denzell García en primera instancia, finalmente es Kevin Castañeda quien está próximo a ser anunciado como nuevo refuerzo del Guadalajara para el Apertura 2026.

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, Chivas llegó a un acuerdo con Xolos de Tijuana para contratar al mediocampista que fue preseleccionado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana. Sin embargo, la operación incluye un futbolista del Rebaño, quien deberá armar las maletas y abandonar el Verde Valle para sumarse al cuadro fronterizo a partir de la siguiente temporada.

Chivas prescinde de Yael Padilla

Diversos reportes indican que el extremo de apenas 20 años de edad entró en la negociación por Kevin Castañeda. Fue uno de los pedidos de Tijuana para efectuar la venta de su mejor futbolista a lo largo del Clausura 2026, por lo que el canterano dejará Chivas en las próximas horas para unirse a Xolos. Si bien había mostrado herramientas interesantes, el juvenil nunca terminó de convencer al técnico argentino.

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Cabe destacar que Padilla disputó un total de 13 partidos a lo largo del 2026 con el conjunto rojiblanco y en todos ellos fue ingresando desde el banco de suplentes. Pudo aportar apenas un gol y no brindó asistencias, además de haber consumado un total de 202 minutos jugados. En promedio, el canterano del Guadalajara jugó 16 minutos por partido, siendo prácticamente un descarte para Milito.

|Instagram @yaelonsan

Castañeda será de los fichajes más caros de Chivas

La información indica que Chivas habría desembolsado una cantidad gigante de dinero para contratar a Castañeda. Además de ceder la carta del juvenil Padilla, la directiva rojiblanca habría pagado alrededor de 8 millones de dólares por el traspaso del mediocampista mexicano. Esto lo coloca entre los fichajes más caros en toda la historia del Guadalajara.

Además, el centrocampista habría firmado contrato con Chivas hasta el año 2030, ratificando que será clave en el proyecto de Milito a largo plazo. Cabe recordar que Castañeda se encontraba en el Centro de Alto Rendimiento con la Selección Mexicana, pero ya habría abandonado las instalaciones por pedido del propio entrenador argentino debido a que no disputará el Mundial con el equipo.

