Gabriel Milito sorprende a todos en Chivas al hablar de Brian Gutiérrez: “no entrenó”

Chivas brilla y es gracias a uno de los secretos de Gabriel Milito. El entrenador argentino logró mejorar mucho al CD Guadalajara desde su llegada y tiene una gran aceptación entre los aficionados. No obstante, sorprendió a todos al hablar de Brian Gutiérrez en conferencia de prensa tras el empate 2-2 ante Pumas UNAM. “No entrenó”, sostuvo el DT.

Resulta que aunque Brian Gutiérrez fue el mejor jugador de México en la fecha FIFA, a Milito no le alcanzó para ponerlo como jugador titular para el duelo contra el Club Universidad Nacional. Tras el encuentro, el DT argentino fue consultado al respecto y sostuvo que la razón de la suplencia de Gutiérrez fue que no estuvo con el grupo en la semana.

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Esto explicó Gabriel Milito sobre por qué Brian Gutiérrez estuvo en la banca

“(Brian Gutiérrez) ha iniciado en varios partidos y en otros ha finalizado. Que juegue en la Selección no significa que sea o no sea titular con nosotros, son decisiones que tenemos que ir tomando según distintas circunstancias”, comenzó explicando Milito al ser consultado sobre el jugador de 22 años en conferencia de prensa.

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Además, Gabi explicó: “Brian jugó dos partidos con la Selección y no entrenó a la par de los compañeros en toda la semana, tuvo que hacer la fase de recuperación. Nosotros sí preparamos con los jugadores disponibles este partido. Teniendo el regreso de Luis Romo, podíamos sostener la línea de 3 que viene jugando o agregarlo a la mitad de la cancha”.

Crédito: Mexsport

“En esa zona del medio tenemos muy buenos jugadores, hay que elegir. Siempre en la banca vamos a tener a algún jugador muy bueno. En este partido le tocó a Brian, pero en otro momento será otro. Es normal, pasa en cualquier equipo. Lo bueno es esto de tener buenos jugadores, considero que los tenemos”, finalizó Milito en rueda de prensa.

Los números de Brian Gutiérrez con Chivas en el Clausura 2026