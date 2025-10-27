Chivas está muy cerca de cumplir una hazaña que se le niega desde hace cinco años

Las Chivas del Guadalajara ya consiguieron lo que tanto esperaban y es el boleto directo a la Liguilla. Pese a que aún no termina el campeonato, ya depende de ellos avanzar en el sexto lugar de la competencia. La victoria ante el Atlas le dio dicha posición , pero el momento que vive Armando González también las está haciendo soñar.

Armando González se está robando el cierre de la Liga BBVA MX. Con sus 10 tantos en la tabla de goleo, ya pelea con Paulinho y Berterame por saber quién es el mejor del campeonato. Su buen momento podría ayudar a Chivas a terminar con una mala racha de cinco años, pues desde 2019 no tienen un campeón de goleo. El último fue Alan Pulido en el Apertura 2019.

“Creo que ahí se unen las dos cosas. Ojalá siga por este camino; espero y deseo que así sea, por el bien de él y de todos nosotros. Y ojalá tenga la posibilidad de competir por ser el máximo goleador. Quedan partidos y, si sigue en esta racha, en esta dinámica, y el equipo lo ayuda generando ataques y situaciones, tal vez reciba la recompensa de obtener ese galardón”, comentó Gabriel Milito sobre Armando González.

¿Cuántos goles hizo Alan Pulido para ser campeón?

Alan Pulido fue el último campeón de goleo de Chivas, esto sucedió en el Apertura 2019. En aquella ocasión, el tamaulipeco marcó 12 anotaciones. Las Chivas no pudieron levantar el título, pero sí lo hizo Alan Pulido como el mejor goleador del campeonato. Después de dicho campeonato, el tamaulipeco se fue de la institución con destino a la MLS.

Ahora, Armando González tiene dos encuentros para igualar lo hecho por Pulido y, así como va, lo podría superar. El delantero rojiblanco suma varios encuentros anotando y, como coincidencia, Alan Pulido regresó al Rebaño para ayudar en la cuota goleadora, pero se la ha pasado más tiempo lesionado.