Chivas: partidos que le restan en el calendario del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Chivas sueña con poder quedarse con el primer lugar de la tabla pues tras 14 jornadas llega en el tercer lugar de la tabla con 26 puntos conseguidos a tan solo un punto del primer lugar y busca cerrar de buena forma los tres encuentros que le quedan por disputar.

Los partidos que le quedan a Chivas en el Apertura 2026

El primer encuentro que le queda a Chivas lo disputará este sábado 31 de octubre, cuando reciban al Atlante en el Estadio Akron. El partido corresponde a la Jornada 15 y será ante un rival que llegará necesitada de la victoria pues cualquier otro resultado lo deja sin posibilidades de pelear por un lugar a la Liguilla.

Situación que puede ocupar Milito para aprovechar los espacios que dejen y llevarse a su los tres puntos de local.

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Para la Jornada 16, tendrá que jugar de visita en el Estadio Nou Camp ante el conjunto de Léon que ha mantenido un buen estilo de juego, con victorias importantes y que igual esta peleando por quedar en lo más alto de la tabla.

Por último, cierra el torneo regular el domingo 22 de noviembre jugando ante Cruz Azul en el Estadio Akron. Un rival al que no ha podido vencer en sus últimos encuentros y que se mantiene en la lucha por el liderato ante el rebaño.



Chivas vs Atlante, Jornada 15, Sábado 31 de octubre, Estadio Akron.

León vs Chivas, Jornada 16, Domingo 8 de noviembre, Estadio Nou Camp.

Chivas vs Cruz Azul, Jornada 17, Domingo 22 de noviembre, Estadio Akron.

Con estos tres rivales, Chivas buscará competir por el primer lugar de la tabla, buscando obtener la mayor cantidad de victorias.