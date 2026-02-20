Chivas prefirió perder esta millonada que vender al Hormiga González a un equipo europeo

Mientras se habla de que Chivas pierde muchos jugadores tras su gran racha en el Clausura 2026, el Guadalajara prefirió dejar ir una millonada antes de vender a Armando “La Hormiga” González. De esta manera, el delantero seguirá en las filas del “Rebaño Sagrado” en lo que queda de este torneo y lo intentarán retener todavía más tiempo en el club.

Con el cierre del mercado de fichajes de Rusia, en las últimas horas el CSKA de Moscú de Europa intentó fichar a la figura del conjunto tapatío. Pero mientras Chivas logró un nuevo récord en el Clausura 2026, la directiva decidió rechazar la oferta de 20 millones de dólares por “La Hormiga” González. Así, queda demostrado que el Guadalajara cree mucho en él.

Aunque parecía una oferta irresistible para cualquier equipo, Chivas se puso firme para mantener al delantero de 22 años, sobre todo pensando en seguir en la cima de la tabla de posiciones del Clausura 2026. Algo que llama la atención es que Transfermarkt lo tiene valorado en 7 millones de euros, por lo que rechazar 20 mdd parece muy arriesgado.

Chivas quiere a la Hormiga González para ser campeón del Clausura 2026

El equipo dirigido por Gabriel Milito quiere volver a ser campeón de la Liga BBVA MX y muchos fanáticos consideran que el Clausura 2026 es la mejor oportunidad para lograrlo, sobre todo teniendo en cuenta el excelente comienzo. Es que el Rebaño Sagrado ganó sus primeras 6 jornadas, marcando un arranque perfecto en el campeonato mexicano.

Gol de Armando “Hormiga” González al América ⚽️🐜



Por segundo Clásico Nacional consecutivo, el delantero de las Chivas le anota a las Águilas

En lo que va del torneo, Armando González lleva 5 goles en 6 jornadas, puesto que le marcó a todos sus rivales excepto a los Bravos de Juárez. La Hormiga le convirtió un tanto a Pachuca, Querétaro, Atlético San Luis, Mazatlán y Club América en el Clásico Nacional.

Los números de Armando González en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de jugadores, estos han sido los números de La Hormiga González en Chivas de Guadalajara: