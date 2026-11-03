Chivas recupera a este jugador de cara a la liguilla

El Club Deportivo Guadalajara vivió una serie de desafortunadas ausencias por temas físicos, pero poco a poco el equipo recuperó elementos… incluido el último que faltaba. Miguel Gómez no fue convocado en la Jornada 15 en el partido donde Chivas recibió al Atlante. Sin embargo, se reportó desde el lunes que el juvenil se incorporaría a los entrenamientos para terminar su proceso de recuperación.

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¿Miguel Gómez será convocado para el partido contra León?

El defensa del Guadalajara ha sido una de las incorporaciones que Gabriel Milito ha hecho al primer equipo del Rebaño Sagrado, quien generalmente toma sitio por la lateral izquierda cuando se le da descanso a Bryan González. El muchacho era el prospecto del equipo tras la salida de Mateo Chávez, pero ha tenido que pelear ante el gran nivel del Cotorro.

Y justamente dentro del hospital en el que se convirtieron las Chivas, Miguel tuvo problemas físicos desde finales de agosto. Y cuando volvió casi a mitades de octubre, sufrió una lesión en el amistoso que se tuvo contra América en las actividades de la Fecha FIFA. Y su regreso a las canchas se daría casi un mes después.

Según los reportes del inicio de semana, tras el duelo donde el equipo derrotó al Atlante, Miguel se incorporaría a los trabajos en cancha… esperando que todo marche bien con la parte final de su recuperación. Por eso, si no sucede nada extraño, el jugador de 24 años estaría incluido en la lista de futbolistas que harían el viaje a León, Guanajuato.

¿Chivas tendrá plantel completo para la liguilla?

Las preocupaciones se han ido disipando con los lesionados, pues realmente se enfrentaron a diversas bajas en las semanas recientes. Sin embargo, esperando que todo salga bien en próximos días, Chivas tendría a sus mejores hombres disponibles para pelear por ese ansiado título 13 de liga. Y es que faltan dos fechas de Liga BBVA MX (León y Cruz Azul) para llegar a la liguilla... agregando las actividades de la selección mexicana que podrían ser bastante exigentes para los mejores hombres del club.