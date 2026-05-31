Chivas ya tiene a su reemplazo si Richard Ledezma es vendido a Europa para el Apertura 2026

Chivas está atento al futuro de Richard Ledezma. El lateral derecho fue de lo más destacado del equipo de Gabriel Milito a lo largo de la temporada y tiene altas probabilidades de regresar a Europa en el mercado de verano. La directiva contempla que será difícil retenerlo, por lo que ya está explorando distintas opciones en el mercado para poder reemplazarlo sin perder tanta calidad dentro del terreno de juego.

Diversos reportes aseguran que el Guadalajara se habría fijado en Franco Rossano como uno de los posibles reemplazantes de ‘Richy’ Ledezma en la banda derecha. El defensor viene de jugar en Necaxa durante el Clausura 2026 y el cuerpo técnico de Milito cree que puede encajar perfecto en el proyecto deportivo. Lo llamativo aquí es que el joven lateral derecho surgió de las fuerzas básicas del Club América.

|Getty Images

Rossano se mantuvo a préstamo en Aguascalientes, pero el 30 de junio deberá regresar al América, ya que su vínculo está próximo a expirar. Esto quiere decir que Chivas deberá negociar con la directiva azulcrema un posible traspaso, situación que pocas veces ha sucedido en la historia. De todos modos, Franco es una de las posibles opciones que el Guadalajara baraja para reforzar el sector derecho de su defensa.

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La salida de Richard Ledezme significaría millones para Chivas

La transferencia de ‘Richy’ no será nada fácil. Si bien es cierto que el interés desde Europa es fuerte, Chivas solicitaría una suma importante de dinero para dejarlo ir. Según Transfermarkt, el lateral derecho tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, cifra que puede ser utilizada como partida para comenzar con las negociaciones. Además, su contrato hasta 2029 obliga a cualquier institución a hacer un gran esfuerzo económico para desvincularlo de Guadalajara.

Diversos reportes aseguran que Richard Ledezma está en el radar del Copenhague de Dinamarca, equipo que ya tiene relación con futbolistas mexicanos. Rodrigo Huescas, ex Cruz Azul, juega allí y ha dado muy buenas sensaciones, razón por la que el cuadro europeo está comenzando a apostar por el talento mexicano. Sin embargo, deberá realizar una inversión importante para adquirir al lateral derecho titular de Chivas.

|Instagram Chivas / @chivas

El grandioso Clausura 2026 de Richard Ledezma

Richard Ledezma vivió un Clausura 2026 de consolidación con Chivas, transformándose en una pieza importante dentro del equipo de Milito. El mexicoamericano, que llegó procedente del PSV Eindhoven y se ganó rápidamente un lugar como lateral derecho, encajó en un Rebaño que arrancó el torneo con autoridad, llegó a la parte alta de la tabla y construyó buena parte de su identidad desde la intensidad, la presión y la profundidad por las bandas.

Su aporte no solo estuvo en la marca: también apareció como una vía constante de salida, asociación y generación ofensiva, al punto de figurar entre los jugadores rojiblancos con mayor participación en acciones de asistencia y balón parado durante el certamen.

Richard Ledezma sería el reemplazante natural de Julián Araujo|Crédito: Chivas de Guadalajara

Su torneo, sin embargo, también tuvo momentos de exigencia física. Ledezma fue importante en partidos de alto impacto, como el Clásico Nacional ante América, donde Chivas ganó 1-0 y él tuvo un papel relevante antes de salir con molestias, y más adelante quedó fuera del duelo ante Tigres por un problema muscular.

Aun así, su Clausura 2026 dejó una lectura clara: Chivas encontró en él a un lateral moderno, con recorrido, técnica y peso ofensivo, capaz de competir por la titularidad en un equipo que terminó entre los protagonistas del campeonato y alcanzó las Semifinales de la Liguilla.

