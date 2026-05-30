Otro equipo de la Liga BBVA MX perdería a uno de sus cracks después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Liga BBVA MX podría perder a algunas de sus principales figuras tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Chivas es uno de los equipos que pueden verse más afectados, ya que además de poder perder a Armando González, existen altas probabilidades de que Richard Ledezma sea vendido al futbol europeo. El lateral derecho tuvo una gran temporada en el cuadro rojiblanco y su futuro podría estar en Europa.

Richard Ledezma en la mira del futbol europeo

De acuerdo a la información que compartió el diario Marca, ‘Richy’ Ledezma está en carpeta del Copenhague de Dinamarca para afrontar la próxima temporada. Cabe destacar que el conjunto danés ya tiene conocimiento sobre fichar a jugadores mexicanos, pues cuentan con Rodrigo Huescas en su plantel, jugador que fue traspasado desde Cruz Azul a mediados de 2024.

La misma fuente señala que el interés del Copenhague por Ledezma es fuerte y desde Chivas están esperando por recibir una oferta formal. El valor final del lateral derecho podría depender de si es llamado por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Si logra hacer un gran torneo, el precio de su carta podría dispararse y así, el Guadalajara conseguiría una mejor oferta por su venta.

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El valor de mercado de Richard Ledezma

El joven futbolista de 25 años es uno de los talentos más interesantes que tiene Chivas en defensa. De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, Richard Ledezma tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, monto que puede ser utilizado como referencia para cualquier equipo para iniciar las negociaciones.

La misma fuente señala que ‘Richy’ tiene contrato vigente con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2029. Cabe destacar que el jugador cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato, pero el club no ha hecho pública la cifra oficial exacta. De todos modos, al momento de firmar, ambas partes acordaron facilidades de salida en caso de surgir una buena oferta para regresar a Europa.

Richard Ledezma sería el reemplazante natural de Julián Araujo|Crédito: Chivas de Guadalajara

La temporada de Ledezma con Chivas

Richard Ledezma tuvo una temporada de consolidación inmediata con Chivas. Llegó para el Apertura 2025 procedente del PSV y, aunque originalmente se le presentó como mediocampista, terminó ganando peso como carrilero/lateral derecho con mucha influencia ofensiva. Su adaptación fue rápida: en su primer semestre sumó 19 partidos entre Liga BBVA MX y Leagues Cup, con un gol y cinco asistencias, rendimiento que incluso fue destacado por la Liga BBVA MX como uno de los mejores refuerzos del torneo.

En el Clausura 2026 dio otro salto: fue titular constante y una pieza clave en el sistema de Gabriel Milito. Según FotMob, en el Clausura registró 18 partidos, 18 titularidades, 1 gol, 3 asistencias y 1,310 minutos, además de aparecer entre los laterales mejor valorados por generación ofensiva, con datos altos en oportunidades creadas y disparos intentados para su posición.

