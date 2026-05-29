De NO creer el crack europeo que llegaría a la Liga BBVA MX para el Apertura 2026

La Liga BBVA MX podría tener a otro futbolista procedente del futbol europeo a partir del Apertura 2026. Esto se debe a que Chivas comenzó con la búsqueda de un delantero de garantías para rellenar el posible hueco que dejaría Armando González con una salida al exterior. El joven de 23 años fue el máximo anotador del Guadalajara a lo largo de la temporada y sus 24 goles podrían llevarlo hacia el continente europeo.

En este contexto, la directiva del conjunto rojiblanco habría puesto la mira en un atacante mexicano que se desempeña en Europa. Se trata de Stephano Carrillo, jugador que viene de disputar la reciente campaña con el FC Dordrecht de la Segunda División de los Países Bajos y que ya se encuentra en las instalaciones del Feyenoord, club que es dueño de su ficha.

|Crédito: Stephano Carrillo / IG

¿Stephano Carrillo llegará a las Chivas?

Según la información que compartió el insider Jon Barbón, en Chivas se habrían interesado en el fichaje de Stephano Carrillo para afrontar el Apertura 2026, siempre y cuando la ‘Hormiga’ González salga al exterior en el próximo mercado de fichajes. De todos modos, la misma fuente aclaró que el delantero mexicano solamente está en carpeta y aún no han iniciado negociaciones por ninguna de las dos partes.

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Además, la fuente citada adelantó que el jugador de 20 años viene de rechazar un ofrecimiento del Club América. Esto se debe a que su intención principal es mantenerse jugando en Europa y no planea regresar a la Liga BBVA MX a corto plazo. Por este motivo, Carrillo le dará prioridad a aquellas ofertas que sean provenientes del Viejo Continente, reduciendo las posibilidades de fichar por Chivas.

|EFE

Los números de Stephano Carrillo en Europa

A lo largo de la temporada, el canterano de Santos Laguna disputó un total de 33 partidos. Sin embargo, en la mayoría de ellos le tocó ingresar de cambio o jugar pocos minutos dentro del terreno de juego. Sumó un total de 1,335 minutos, promediando alrededor de 40 minutos por encuentro, registrando cuatro anotaciones. La más reciente fue el pasado 23 de enero en la victoria del Dordrecht contra el FC Den Bosch.

La contratación de Stephano Carrillo luce tentadora para Chivas, sobre todo porque cubriría las exigencias que hoy cumple Armando González: jugador joven, con potencial y con el plus de tener recorrido europeo. No obstante, la directiva sabe que no será una negociación sencilla, por lo que irán descubriendo nuevos nombres para reforzar la delantera pensando en el inicio del Apertura 2026.

