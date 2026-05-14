No solo contra Chivas: 3 errores garrafales de Kevin Mier que le han costado partidos importantes a Cruz Azul

Kevin Mier se convirtió en el villano del Cruz Azul contra Chivas que terminó con un empate a 2 goles al “comerse” el primer tanto del Guadalajara, lo que ocasionó la furia de los aficionados. Pero este no ha sido el primero, ya que desde su llegada a la Máquina ha cometido varios errores garrafales, entre ellos 3, que le han costado partidos importantes al club.

El colombiano, quien regresó a la titularidad tras su lesión, fue cuestionado por su actuar en el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026, ya que regaló el primer gol del Guadalajara al soltar un balón que no llevaba “nada de veneno”. El segundo tanto en contra fue una jugada desafortunada, ya que terminó por meter el balón a su portería cuando este había impactado primero en el poste.

El colombiano influyó en el marcador del partido de ida de las semifinales del Clausura 2026.|Club de Futbol Cruz Azul

Los 3 errores de Kevin Mier en Cruz Azul

1. América en el Clausura 2025: El conjunto de la Máquina iba ganando la serie de las semifinales ante el odiado rival, pero fue al minuto 66 que el guardameta soltó un balón que no llevaba nada de peligro. Al perderlo, Rodrigo Aguirre lo ganó y ya se enfilaba hacia la portería cuando Mier le cometió penal, que revivió a las Águilas que terminaron por avanzar a la final de ese torneo.

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2. Seattle Sounders Concachampions 2025: En la serie de Octavos de Final, Kevin cometió un error en la salida por querer salir jugando, que le costó un gol en contra a su equipo, que pese a ello, terminó por avanzar a la siguiente ronda y a la postre coronarse en el torneo.

3. Atlas Apertura 2025: El colombiano venía de ser el villano de su equipo por el error ante América y fue en el Estadio Jalisco donde no cometió uno, sino 2 en un partido de locos. Pese a ello, su club supo reponerse y terminó por sellar un empate a 3 goles.